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Нарушили кодекс бережливости: в Китае наказаны 37 тыс чиновников

01.08.2018 07:38 — Разное | Партизан  
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Коммунистическая партия Китая в 2018 году наказала 37 тысяч чиновников, которые нарушили так называемый "кодекс бережливости". Об этом сообщает The Guаrdian.

Наиболее распространенными правонарушениями были: предоставление несанкционированных бонусов, обмен подарками, использование служебного транспорта для собственных нужд.

"Кодекс бережливости" был принят с приходом к власти нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина в 2012 году. Он направлен на борьбу с коррупцией и состоит из 8 пунктов. По данным китайского антикоррупционного агентства, более 1,5 млн чиновников были привлечены к ответственности за коррупцию, начиная с 2012 года, в том числе - члены политбюро Компартии.

10 июля сообщалось, что в Китае суд вынес приговоры сотням чиновников, которые ненадлежащим образом выполняли экологические проверки. 

 
 
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Коммунистическая партия Китая в 2018 году наказала 37 тысяч чиновников, которые нарушили так называемый "кодекс бережливости". Об этом сообщает The Guаrdian.
 
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