Нарушили кодекс бережливости: в Китае наказаны 37 тыс чиновников

Наиболее распространенными правонарушениями были: предоставление несанкционированных бонусов, обмен подарками, использование служебного транспорта для собственных нужд.





"Кодекс бережливости" был принят с приходом к власти нынешнего лидера Китая Си Цзиньпина в 2012 году. Он направлен на борьбу с коррупцией и состоит из 8 пунктов. По данным китайского антикоррупционного агентства, более 1,5 млн чиновников были привлечены к ответственности за коррупцию, начиная с 2012 года, в том числе - члены политбюро Компартии.





10 июля сообщалось, что в Китае суд вынес приговоры сотням чиновников, которые ненадлежащим образом выполняли экологические проверки.



