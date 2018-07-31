В Мексике разбился самолет с сотней людей на борту









В самолете было четыре члена экипажа и 97 пассажиров.





Как выразились власти штата Дуранго, "самолет совершил вынужденную посадку" во время ливня. По свидетельствам одного из пострадавших, в салоне был огонь и задымление.





Спустя несколько минут после крушения губернатор штата у себя в Twitter сообщил, что никто не погиб.





Тем не менее, около 85 человек получили преимущественно легкие травмы, 37 из них были госпитализированы. Департамент здравоохранения штата утверждает, что двоих увезли в больницу в критическом состоянии.





По предварительным данным, крушение произошло из-за сложных погодных условий: сразу же при взлете его сильно ударило порывом ветра.







