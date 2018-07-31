Завершено расследование убийства двухлетней девочки в Слуцке, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Установлено, что 26-летний сожитель матери девочки нанес ей не менее 190 ударов по различным частям тела, а ее пятилетнему брату - не менее 50. Также установлено, что мать, имея возможность пресечь действия сожителя и сообщить о необходимости медицинской помощи детям, этого не сделала. Тем самым заведомо оставила без помощи детей, будучи обязанной о них заботиться", - проинформировали в СК.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 14, п. п. 1, 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений), п. п. 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений). Он заключен под стражу. Матери погибшей девочки предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 УК (оставление в опасности). Мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Во время расследования было проведено более 30 экспертиз, допрошено более 100 человек. "Стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой в отношении обвиняемого установлено, что во время инкриминируемого ему деяния он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, - рассказали в СК. - Допрошены в качестве свидетелей сотрудники служб и организаций, ответственных за обеспечение государственной защиты прав и законных интересов детей - райисполкома, милиции, медработники. Также допрашивались родственники фигурантов, их соседи и знакомые. Использованы современные методы проведения следственных действий с малолетними детьми: братья и сестры погибшей были опрошены с применением видеозаписи педагогом-психологом в комнате для опросов несовершеннолетних".

Как сообщалось, 29 января в одном из домов в Слуцке медбригадой была обнаружена двухлетняя девочка в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла. По факту смерти малолетней с признаками криминального характера было возбуждено уголовное дело. Были задержаны 26-летние мать девочки и ее сожитель. Расследованием занималось Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета.

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