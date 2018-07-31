ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Завершено расследование убийства двухлетней девочки в Слуцке

01.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
Размер текста:
A
A
A
Завершено расследование убийства двухлетней девочки в Слуцке

Завершено расследование убийства двухлетней девочки в Слуцке, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

"Установлено, что 26-летний сожитель матери девочки нанес ей не менее 190 ударов по различным частям тела, а ее пятилетнему брату - не менее 50. Также установлено, что мать, имея возможность пресечь действия сожителя и сообщить о необходимости медицинской помощи детям, этого не сделала. Тем самым заведомо оставила без помощи детей, будучи обязанной о них заботиться", - проинформировали в СК.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 14, п. п. 1, 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 УК (покушение на убийство двух заведомо малолетних лиц, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений), п. п. 2, 6, 13 ч. 2 ст. 139 УК (убийство заведомо малолетнего, с особой жестокостью, из хулиганских побуждений). Он заключен под стражу. Матери погибшей девочки предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 159 УК (оставление в опасности). Мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Во время расследования было проведено более 30 экспертиз, допрошено более 100 человек. "Стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизой в отношении обвиняемого установлено, что во время инкриминируемого ему деяния он мог в полной мере сознавать значение своих действий и руководить ими, - рассказали в СК. - Допрошены в качестве свидетелей сотрудники служб и организаций, ответственных за обеспечение государственной защиты прав и законных интересов детей - райисполкома, милиции, медработники. Также допрашивались родственники фигурантов, их соседи и знакомые. Использованы современные методы проведения следственных действий с малолетними детьми: братья и сестры погибшей были опрошены с применением видеозаписи педагогом-психологом в комнате для опросов несовершеннолетних".

Как сообщалось, 29 января в одном из домов в Слуцке медбригадой была обнаружена двухлетняя девочка в тяжелом состоянии со следами побоев. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, она умерла. По факту смерти малолетней с признаками криминального характера было возбуждено уголовное дело. Были задержаны 26-летние мать девочки и ее сожитель. Расследованием занималось Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета.

Чтобы быть в курсе событий, регистрируйтесь в наших группах: 

Наша группа в социальной сети "ВКонтакте" - "С новым днём, Жлобин!

Наша группа в социальной сети "Одноклассники" - "С новым днём, Жлобин!" 

Читайте ndsmi.by в "Одноклассниках"

Читайте ndsmi.by в "Контакте"

Читайте ndsmi.by в "Фейсбуке"

Читайте ndsmi.by в "twitter"

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Завершено расследование убийства двухлетней девочки в Слуцке, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете. "Установлено, что 26-летний сожитель матери...
 
Новости дня
Новости разные
 
Завершено расследование убийства двухлетней девочки в Слуцке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Новости Докшицы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Заря над Неманам
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика