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Facebook и Instagram в борьбе с фейками удалили более 30 аккаунтов

01.08.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)  
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Facebook и Instagram в борьбе с фейками удалили более 30 аккаунтов

В борьбе с распространением недостоверной информации Facebook и Instagram удалили сегодня более 30 страниц и аккаунтов в социальных сетях, передают информагентства заявление Facebook.

Удаленные страницы и аккаунты "были вовлечены в координированную деятельность по созданию недостоверной информации". Facebook, как следует из заявления, пытается противостоять созданию цепочки аккаунтов, которые стремятся ввести в заблуждение других.

Пока не сообщается, какие именно страницы и аккаунты были удалены. Расследование продолжается, в том числе с целью установить, кто может стоять за организацией фейковых ресурсов.

Источник: БЕЛТА.

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В борьбе с распространением недостоверной информации Facebook и Instagram удалили сегодня более 30 страниц и аккаунтов в социальных сетях, передают...
 
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