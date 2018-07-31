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Редкий случай: инфекция собаки привела к ампутации рук и ног у мужчины

01.08.2018 11:03 — Разное | Tut.by  
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48-летний мужчина из Висконсина (США) заразился редкой инфекцией крови, которая привела к ампутации его ног и частей его рук. И самым вероятным источником серьезной инфекции была его собственная собака, пишет livescience.


Изображение носит иллюстративный характер. Фото: pixabay

Грег Мантеуфель обратился в больницу, считая, что у него был грипп. Однако уже через неделю врачи вынуждены были ампутировать обе ноги, а потом и части рук и предплечий.

Ампутации были необходимы после того, как инфекция вызвала резкое падение кровяного давления. Это серьезно уменьшило приток крови к его конечностям и в конечном итоге привело к гибели тканей. Анализ крови мужчины показал, что инфекция была вызвана бактерией Capnocytophaga.

Эти бактерии были найдены в ротовых полостях кошек и собак. Согласно данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, Capnocytophaga переносят до 74 процентов собак и до 57 процентов кошек.

Эти бактерии не вызывают болезни у домашних животных, однако опасны для людей. В очень редких случаях они могут попасть к человеку через укусы, царапины или другой тесный контакт. Наиболее подвержены риску заражения люди с ослабленной иммунной системой.

После заражения бактерии распространяют инфекцию по кровеносной системе, вызывая, в том числе, сепсис. Большинство людей, обычно начинают испытывать симптомы в течение трех-пяти дней после заражения (может быть от 1 до 14 суток). Симптомы включают волдыри, покраснения, отеки, гной или болевые ощущения возле места укуса, а также лихорадку, диарею, головную боль, рвоту и боль в мышцах и суставах.

Как и в случае Мантеуфеля, инфекция иногда может привести к гангрене, и требует ампутации конечностей для сохранения остальной части тела.

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Она вызвала резкое падение кровяного давления, что привело к гибели ткани.
 
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