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Мальчик потерял шестую часть мозга, но оказался умнее сверстников

01.08.2018 10:59 — Разное | Tut.by  
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Мозг ребенка восстановил свои функции после операции по удалению нескольких долей. Научная работа об этом опубликована в журнале Cell Reports, кратко о ней рассказывает сайт Университета Карнеги Меллон.


Изображение: Annie Spratt / unsplash.com

Пациентом стал 7-летний мальчик, инициалы которого У. Д (полное имя не раскрывается). Он страдал от тяжелой эпилепсии, вызванной приемом лекарств. Чтобы прекратить судороги, специалисты из Питтсбурга (США) провели операцию под названием лобэктомия — удалили треть правого полушария мозга.

В результате вмешательства У. Д. лишился затылочной и задней височной долей, которые крайне важны для визуального восприятия и обработки текстов. После этого мальчик потерял зрение с левой стороны.


Сверху — мозг мальчика до операции, снизу — после. Изображение: Tina T. Liu et al. / Cell Reports

На протяжении следующих трех лет за ним наблюдали специалисты. Выяснилось, что со временем левое полушарие мозга взяло на себя те задачи, которые должны были выполнять недостающие части правого полушария, такие как распознавание лиц и объектов. В итоге мальчик почти не заметил последствий операции.

«Единственный недостаток в том, что он не может видеть на всю ширину поля зрения. Когда он смотрит вперед, визуальная информация, которая поступает с левой стороны, не обрабатывается. Однако он может компенсировать это, повернув голову или переместив глаза», — рассказала Марлен Берманн, нейробиолог из Университета Карнеги-Меллона.

Сейчас У. Д. почти 11 лет, и у него нет судорог. Как и до операции, его IQ выше среднего, а способности воспринимать язык и изображения соответствуют возрасту.

 
 
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Единственный недостаток в том, что он не может видеть на всю ширину поля зрения.
 
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