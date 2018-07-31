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1 августа - в Беларуси до +30. Погода в ближайшие дни будет благоприятной для жатвы

01.08.2018 — Разное | Свислочская газета  
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1 августа - в Беларуси до +30. Погода в ближайшие дни будет благоприятной для жатвы
Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Сегодня будет переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-западу республики пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Ночью и утром в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется восточный, юго-восточный 3-8 м/с, при грозах с порывами до 14 м/с.
Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов тепла, днем - плюс 24-30 градусов. 
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В последние дни погодные условия для созревания и просыхания зерна колосовых культур на территории Беларуси улучшились, что позволило увеличить темпы уборочных работ. 
В ближайшие дни погодные условия также будут вполне благоприятными, теплая погода ускорит дозревание хлебов. "По последним данным, у ярового ячменя и овса на неубранных наблюдаемых полях отмечается в основном восковая и полная спелость зерна. У яровой пшеницы на основных массивах наблюдается восковая спелость зерна, в южном регионе страны и местами в Гродненской области наступила полная спелость", - отмечают в Белгидромете.
Влажность зерна уменьшилась, но в основном остается повышенной и составляет от 16% до 24%.  По сведениям метеостанций, по югу и западу страны влажность убираемого зерна близка к кондиционной - 13-15%, на отдельных участках ниже кондиционной - 10-11%.
Одновременно с уборкой зерновых колосовых культур идет уборка озимого рапса, теребление льна, заготовка кормов. 
БелТА.
 
 
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Об этом сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
 
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