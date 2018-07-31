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Собираем сумку в бассейн: берем самое важное

01.08.2018 09:09 — Разное | Tut.by  
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Решив посещать бассейн для тренировок или релакса, каждому посетителю следует продумать, что брать с собой в бассейн. Неверно подобранный комплект может стать причиной дискомфорта для самого посетителя и вынудить администрацию не допустить к занятиям.

Уладить формальности


Ранее наличие медицинской справки было обязательным условием посещения бассейна. Сегодня необходимость справки определяется самим учреждением. Поэтому уточните заранее у администратора, нужна ли она.

Вторым важным моментом является оплата. В одних учреждениях она производится непосредственно при входе за каждое посещение в отдельности, у других можно купить абонемент. В последнем случае следует всегда иметь пропуск при себе. Продумайте, сколько раз в неделю вы планируете посещать бассейн и просчитайте, выгодно ли вам будет приобрести абонемент. И не забудьте уточнить у администратора, сколько человек плавает на дорожке в выбранное вами время.

Одежда и обувь


Что брать с собой в бассейн из одежды и обуви, обычно спорткомплексы не регулируют (исключением является требование наличия шапочки). Главное, чтобы одежда и обувь были удобны самому посетителю. Плавательные шорты для мужчин и раздельные купальники для женщин непрактичны в бассейне. В них нет возможности совершать прыжки с трамплина без страха остаться в неподобающем для общественного места виде. Этот вид пляжной одежды лучше оставить для отдыха у моря или реки.

Женщинам предпочтительней совместные купальники с лямками, которые не станут спадать с плеч во время движений рук. А мужчины выбирают облегающие плавки на резинке. Завязки могут подвести. Но это все же зависит от удобства и привычек.

Обувь выбирают также по принципу практичности: качественную, непромокающую, быстросохнующую. Вьетнамки проблематично надевать на влажные ноги, а вот сланцы или резиновые шлепки – отличный вариант, который можно брать с собой в бассейн. Следить за их чистотой – обязанность посетителя.

Шапочка и очки для бассейна


Потенциальные посетители бассейнов ошибочно полагают, что брать с собой в бассейн шапочку или нет – личное решение человека. Конечно, коротко стриженным мужчинам, скорее всего, разрешат плавать и без головного убора. К дамам с длинными волосами такого снисхождения не будет. Несколько волос в день могут выпасть у каждого человека, а если учесть, сколько посетителей бывает в бассейне, количество волос в чаше будет запредельным уже через несколько дней.

При выборе шапочки важно обратить внимание на размер и материал, из которого она изготовлена. Латексные шапочки не долговечны, трудно одеваются и снимаются; тканевые – легко одеваются, но намокают; силиконовые – хорошо защищают от воды, долговечны, эластичны, относительно легко одеваются и снимаются, поэтому именно они так популярны среди пловцов. Не следует брать с собой шапочку для душа и плавать в ней, так как она не предназначена для плавания и не защитит ваши волосы от намокания.

А вот очки, действительно, личное желание посетителя. Их приобретают и спортсмены, и любители, которые любят нырять, плавать определенными стилями. Помогут очки защитить глаза от брызг плывущих рядом посетителей.

Личная гигиена


В каждом спорткомплексе перед и после плавания предполагается душ. За день на вашем теле появилась грязь и пыль, которая не должна попасть в воду бассейна. Поэтому обязательно следует взять с собой мыло, мочалку и полотенце. Моются в душе с мылом без купальника. После плавания переодевание в сухую одежду возможно непосредственно в душе. Тогда используют халаты. И не забывайте о необходимости просушить дома мокрые полотенца, купальники, плавки, чтобы избежать сырости и неприятного запаха от них.

Заранее уточните у администратора наличие в спорткомплексе фенов или сушилок для волос: возможно, фен понадобится взять с собой.

Решение вопроса, что брать с собой в бассейн, состоит из двух составляющих: обязательной и практической части. Продуманность в мелочах позволит получить положительные эмоции от посещения спорткомплекса. А найти бассейн с удобным расположением и графиком работы просто с каталогом TAM.BY.

 
 
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