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Житель Лепельского района угнал каток

01.08.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Житель Лепельского района угнал каток для собственных хозяйственных нужд, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Ольга Шкуратова.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57731.php

Житель Лепельского района угнал каток

Сообщение о том, что житель Лепельского района угнал каток, поступило в милицию от матери правонарушителя: дорожная техника застряла на въезде во двор.

Все обстоятельства преступления установили прибывшие сотрудники милиции. В субботу, 28 июля, 58-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за угон, проник в дорожный каток ДУ-47Б, стоящий на ремонтируемом участке автодороги Большой Полсвиж-Черноручье, сумел завести его и проехать около 500 м до своего дома, расположенного в деревне Малый Полсвиж. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения (более 1 промилле).

Свой поступок милиционерам он объяснил желанием разровнять и утрамбовать песок на въезде во двор. Фотофиксацию следовой картины на месте угона и месте обнаружения катка провели эксперты Лепельского межрайотдела ГКСЭ. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 214 УК.

Это уже второй случай, когда у предприятия, обслуживающего дороги в регионе, угоняют технику, отметила Ольга Шкуратова. Два месяца назад был угнан трактор МТЗ-80. Его впоследствии нашли в 30 км от места совершения преступления. Подозреваемого в угоне задержали сотрудники Чашникского РОВД. Как выяснилось позже, 60-летний рецидивист, имеющий за плечами около 40 лет тюремного стажа, успел отметиться кражами и в соседних районах.-0-


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57731.php

Житель Лепельского района угнал каток


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57731.php

Житель Лепельского района угнал каток

Фото УВД Витебского облисполкома

 
 
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Житель Лепельского района угнал каток для собственных хозяйственных нужд, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома...
 
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