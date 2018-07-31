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Мотопробег Уральского байкер-клуба «Чёрные ножи» прибыл в Брест

01.08.2018 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Российский центр науки и культуры г.Бреста 31 августа 2018 года встретил байкеров Свердловского областного мотоклуба «Чёрные ножи», посетивших город над Бугом в рамках мотопробега по местам боевого пути 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57730.php

Мотопробег Уральского байкер-клуба «Чёрные ножи» прибыл в Брест

Региональная общественная организация Свердловской области мотоклуб «Черные ножи» основана в 2002 году для любителей мотоциклетного спорта и туризма. Клуб назван в честь 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса, который был сформирован в 1943 году.(Перед отправкой на фронт рабочие Златоустовского машиностроительного завода подарили бойцам корпуса 3355 финских ножей черного цвета.В официальной истории УТДК говорится, что немецкая разведка называла дивизию «Черными ножами»).

Участники мотопробега начали свой визит с посещения Брестской крепости. Совместно с представителями Российского центра науки и культуры в Бресте они возложили цветы к Вечному огню на площади церемониалов цитадели, почтив память героев минутой молчания. Затем для мотоциклистов была организована экскурсия по мемориальному комплексу с дальнейшим посещением Молодёжного патриотического волонтёрского центра, недавно открытого на территории Брестской крепости.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57730.php

Мотопробег Уральского байкер-клуба «Чёрные ножи» прибыл в Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57730.php

Мотопробег Уральского байкер-клуба «Чёрные ножи» прибыл в Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57730.php

Мотопробег Уральского байкер-клуба «Чёрные ножи» прибыл в Брест

Вечером того же дня Российский центр организовал встречу участников мотопробега с российскими соотечественниками, молодёжью БРСМ, ветеранами и общественностью города.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57730.php

Мотопробег Уральского байкер-клуба «Чёрные ножи» прибыл в Брест


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57730.php

Мотопробег Уральского байкер-клуба «Чёрные ножи» прибыл в Брест

Руководитель пробега Вадим Хайрулин рассказал собравшимся о мотоклубе, его истории и причинах столь необычного названия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57730.php

Мотопробег Уральского байкер-клуба «Чёрные ножи» прибыл в Брест

Присутствовавшая на встрече советник по культуре Консульства Казахстана в Бресте Марина Давидовская тепло поприветствовала участников пробега, особо акцентировав внимание на единстве России, Казахстана и Белоруссии в деле сохранения общей памяти о подвиге советского народа во время Великой Отечественной войны. В качестве признательности за проделанную работу в этой области она передала от Консульства Казахстана национальный амулет-тотем в подарок мотоклубу.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57730.php

Мотопробег Уральского байкер-клуба «Чёрные ножи» прибыл в Брест

В ходе встречи Вадим Хайрулин и члены клуба ответили на множество вопросов, возникших у гостей мероприятия, поблагодарив за тёплый приём и памятные подарки. Они подчеркнули, что все собранные видео и фото-материалы о подвиге уральцев будут использованы для создания документального фильма о 10-ом танковом добровольческом корпусе. Далее мотоциклистов ждёт Освенцим-Берлин-Прага.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57730.php

Мотопробег Уральского байкер-клуба «Чёрные ножи» прибыл в Брест

По окончании мероприятия методист РЦНК Юрий Панасевич провёл для гостей блиц-экскурсию по выставке «Курская дуга», развёрнутой в фойе центра к 75-летию танкового сражения под Прохоровкой.

 
Теги: Брест
 
 
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Российский центр науки и культуры г.Бреста 31 августа 2018 года встретил байкеров Свердловского областного мотоклуба «Чёрные ножи», посетивших город над Бугом в...
 
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