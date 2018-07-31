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Сегодня дан старт республиканской акции «В школу с Добрым сердцем!»

01.08.2018 — Разное | Газета Авангард  
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Сегодня дан старт республиканской акции «В школу с Добрым сердцем!»

В преддверии празднования Дня знаний общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» при участии отрядов волонтерского движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце» Буда-Кошелевского района традиционно объявляет старт благотворительной акции «В школу с Добрым сердцем!»

В рамках акции будет оказана адресная социальная помощь нуждающимся многодетным, неполным семьям, а также семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию и испытывающим трудности при подготовке детей к учебному году, детским интернатным учреждениям, за которыми закреплены отряды движения ОО «БРСМ» «Доброе сердце».

Сегодня дан старт республиканской акции «В школу с Добрым сердцем!»

Все желающие принять участие в акции могут принести школьную детскую одежду и обувь, канцелярские принадлежности, учебные пособия, спортивные товары и другое в Буда-Кошелевский РК ОО «БРСМ» по адресу: г. Буда-Кошелево, ул. Горького, 3. Справки по телефону 7-67-16.

Сегодня дан старт республиканской акции «В школу с Добрым сердцем!»
Сегодня дан старт республиканской акции «В школу с Добрым сердцем!»
Сегодня дан старт республиканской акции «В школу с Добрым сердцем!»
Сегодня дан старт республиканской акции «В школу с Добрым сердцем!»

Ольга МАРЦЕЛЕВА.

Фото автора.

 
 
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  В преддверии празднования Дня знаний общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи» при участии отрядов волонтерского...
 
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