Профи экстремальных гонок с препятствиями работает в Калинковичской дистанции пути





Имя Александра Амельчука в спортивной среде нашего района на слуху. А все благодаря его участию в экстремальных соревнованиях — гонках с препятствиями Zone Race, проведение которых в Калинковичах стало уже традиционным.

Первые гонки прошли минувшим летом. На них и состоялся дебют Александра. Тогда в индивидуальном забеге среди мужчин он занял второе место, уступив лидеру из Светлогорска всего 29 секунд.

Во вторых Zone Race Александр решил попробовать себя в команде. В упорной борьбе «Волчьей стае» досталось третье место.

Затем были Bison Race в Логойске, на которых в элитном забеге на 12 км Александр Амельчук прибежал девятым.

В мае нынешнего года в городском парке культуры и отдыха экстремальная гонка с препятствиями прошла в третий раз, в ней «Волчья стая», в составе которой снова выступал Александр, взяла серебро.

А спустя два месяца, в июле – снова Zone Race, и снова в Калинковичах. На четвертой по счету гонке Александра ждал настоящий триумф – первое место в категории «профи», куда зарегистрировались 30 сильнейших спортсменов из Калинковичей, Мозыря, Гомеля, Могилева, Минска, Киева, Москвы и Санкт-Петербурга.

Александр Амельчук прошел дистанцию в семь километров, включающую 25 препятствий, за 42 минуты 53 секунды, опередив ближайшего соперника-минчанина на целых восемь минут.

Кем же работает наш силач-экстремал? Тренером с разрядом мастера спорта?

Ответ на этот вопрос удивит многих. Как оказалось, Александр – железнодорожник-путеец. Спортом он занимается с ранних лет, однако после окончания школы пошел по стопам отца, осмотрщика вагонов Андрея Амельчука и поступил в Гомельское железнодорожное училище.

После окончания получил распределение в Минск, где до срочной службы в армии и некоторое время после нее работал оператором дефектоскопной тележки.

В феврале молодой спортсмен перевелся в Калинковичскую дистанцию пути, в цех дефектоскопии, обеспечивающий безопасность движения поездов и поддержание железнодорожного полотна в рабочем состоянии на участке от Житковичей до Василевичей, от Юшков до Словечно.

Параллельно с работой Александр продолжает получать образование — учится в Брестском филиале БелГУТа — колледже железнодорожного транспорта на специальности «Железнодорожный путь и путевое хозяйство».

Все свободное от учебы и работы время, а его остается совсем немного, путеец посвящает спорту, давно ставшим для него не просто увлечением, а образом жизни – пробегает по пересеченной лесной местности от 10 до 30 км, занимается на турниках, отрабатывает препятствия.

После грандиозной победы в последних Zone Race Александр Амельчук получил квалификацию на Европу, набрав необходимые рейтинговые баллы. Впереди у него европейские гонки с препятствиями в Польше, проведение которых запланировано на будущий год.

В ближайших же планах – участие в пятых Zone Race в Калинковичах и Bison Race Логойске. И те и другие соревнования пройдут в сентябре.

На вопрос, не боится ли он после триумфальной победы снова оказаться вторым или вообще не войти в тройку лидеров, Александр ответил, что нет:

— Спорт непредсказуем. Сегодня выиграл ты, завтра победили тебя. Нужно быть сильным духом, верить в свои силы, стремиться к победе. Тогда все получится.

Татьяна КАПИТАН.

Фото Николая БОРИСЕНКО.