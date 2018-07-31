Рассмотрено райисполкомом: «Необходимо серьезно напрячься в вопросах производства продукции, товаров и услуг»





На очередном заседании райисполкома 27 июля рассмотрены итоги социально-экономического развития Калинковичского района за первое полугодие 2018 г.

Как доложила начальник отдела экономики райисполкома Светлана Лобан, в районе обеспечено выполнение показателей прогноза социально-экономического развития по: экспорту услуг без учета республиканских организаций на 110,4% (прогноз – 104,0%); прямым иностранным инвестициям на чистой основе – на 4,4 млн. долл. США (прогноз – 1,8 млн. долл. США); розничному товарообороту торговли – на 106,9% (задание – 104,7%); розничному товарообороту общественного питания – на 106,4% (задание – 104,0%).

Создано 7 малых предприятий (задание на год – 13), в том числе в производственной сфере – 3 (задание – 2).

В январе-мае обеспечено положительное сальдо внешней торговли товарами без учета нефти, нефтепродуктов и республиканских организаций – 23 млн. долл. США, сальдо внешней торговли услугами без учета республиканских организаций – 0,8 млн. долл. США

Вместе с тем, не выполнены прогнозные показатели и задания: по экспорту товаров – 102,4 % (прогноз – 103,5%); производству продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных организациях – 73,6% (задание – 103,5%); количеству трудоустроенных граждан на вновь созданные рабочие места за счет создания новых предприятий и производств – 22 человека (прогноз –55 человек); вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов – 7787 кв. м (задание – 20900 кв. м , процент выполнения годового задания – 37,3); снижению уровня затрат на производство продукции (работ, услуг) – плюс 14,3% (норматив на 1 апреля 2018 г. – минус 1,0%).

По ее словам, индекс промышленного производства в районе за 6 месяцев составил 99,3%, что на 2,7% выше, чем за первый квартал текущего года. Значительное влияние (87,5%) на формирование ИФО по району по-прежнему оказывают 4 наиболее крупные организации района — молочный комбинат (удельный вес в объеме промышленного производства – 33%), мясокомбинат (20,3%), СООО «Белсыр» (18,6%) и ОАО «Калинковичихлебопродукт» (15,6%).

Большинство предприятий (8 из 11) района работают выше уровня прошлого года. Наибольший рост у ООО «Скар» – в 2 раза (уд. вес– 1,4%), завод ЖБИ –131,5% (уд. вес– 0,8%), ремонтно-механический завод –118% (уд. вес– 1,0%), мясокомбинат –113,5%.

Три предприятия не обеспечили объем производства, достигнутый в прошлом году: молочный комбинат (ИФО – 92,1%), ОАО «Калинковичихлебопродукт» (ИФО -94,6%) и СООО «Белсыр» (ИФО — 92,3%).

Из вышеперечисленных предприятий положительная тенденция к росту объемов производства наметилась только у УП «Калинковичский молочный комбинат» (рост за квартал на 5,7%).

При достаточно высоких темпах, тем не менее замедлился во втором квартале рост объемов у ОАО «Калинковичский завод ЖБИ» – на 38,4%, КПУП «Калинковичский мебельный комбинат» – на 5,1% и ООО «Скар» – на 21,8%.

Анализируя результаты работы за июль, следует отметить, что ИФО в целом по району ожидается на уровне 97,0%, что на 2,3% ниже итогов полугодия. Снижают темпы практически все предприятия, за исключением РМЗ. Наибольшее снижение у завода ЖБИ – на 7,9%, мясокомбината – на 6,1%, ОАО «Калинковичихлебопродукт» – на 3,5%, завода бытовой химии – на 2,8% и мебельного комбината – на 1,4%.

Оценивая загрузку производственных мощностей промышленных предприятий, можно сказать, что у 5 предприятий мощности загружены на 100%. С почти полной загрузкой (85% и более) работают 3 предприятия. Только на 2/3 загружены мощности у молочного комбината –74% и хлебозавода – 80%)

Первый заместитель председателя райисполкома – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Игорь Титовец отметил: «По итогам работы за 2 квартал 2018 года прогнозный показатель по темпу роста объемов валовой продукции сельского хозяйства при задании 103,5 %, в общественном секторе составил 73,6% (в области данный показатель составляет – 96,4%). Произведено продукции на сумму 24,2 млн.рублей, в расчете на 1 работника – 10,3 тыс. руб.

Производство продукции животноводства составило 71%. Валовой надой молока за первое полугодие — 28,5 тыс. т (91,3 % к уровню прошлого года). Производство яиц — 40,2%. Продукция растениеводства – 95%.

Прогнозный показатель не выполнило ни одно сельхозпредприятие. Увеличили объемы производства только СПК «Дружба-Автюки», где показатель по темпу роста валовой продукции составил 100,4% (задание 102%).

Наилучший показатель по производству продукции на работника составляет в СПК «Дружба-Автюки» и в ОАО «Прудокское» – 14,2 тыс. руб. и 13 тыс.руб. соответственно. Наихудший показатель имеет КСУП «50 лет БССР» – 3,1 тыс.руб.».

Обсуждая итоги работы за полугодие, глава района Сергей Гвоздь отметил, что ссылки со стороны молоко- и мясопереработчиков на то, что Россия для них закрыта, больше не принимаются. «Я не вижу увеличения реализации вашей продукции и на внутреннем рынке, в других регионах республики», – аргументировал он свое заявление.

«Нам всем необходимо серьезно напрячься в вопросах производства продукции, товаров и услуг. Невыполнение прогнозных показателей – это минус в наш бюджет, минус в росте заработной платы трудящихся, замораживание реализации определенных социальных программ: благоустройства населенных пунктов, асфальтирования улиц, устройства тротуаров и т.д.», – резюмировал глава района.

«Поймите, если все члены трудовых коллективов сельхозпредприятий, от животновода и механизатора до руководителя, не поймут, что рост их благосостояния зависит только от добросовестного и ответственного труда каждого из них на конкретном рабочем месте, государство им зарплату не добавит.

Каждая корова дает молоко сортом «экстра», да не каждая ферма и даже хозяйство продают его «экстрой», а разница в стоимости – 2 млн. недоминированных рублей. Вот и считайте, сколько, кто теряет от безответственного труда своих коллег. И так на каждом производственном участке.

А разве по-хозяйски покупать по весне корма у других, чтобы прокормиться до выхода на пастбище?

Государство установило приемлемые цены на закупку сельхозпродукции. Просто нужно производить ее качественной и в достаточных объемах», – дополнил Сергея Гвоздя председатель постоянной комиссии по аграрным вопросам Палаты представителей Национального собрания Евгений Адаменко, который принял участие в заседании райисполкома.

Исполком принял решение о привлечении к ответственности должностных лиц, допустивших невыполнение прогнозных показателей по итогам работы за первое полугодие; определил конкретные задачи по ликвидации этого пробела к концу года.

На заседании исполкома также рассмотрены вопросы: «Об исполнении бюджета Калинковичского района за первое полугодие», «О мерах, принимаемых субъектами профилактики Калинковичского района по профилактике дорожно-транспортных происшествий и содержанию уличной сети». (Выступления докладчиков по данным вопросам будут опубликованы в ближайших номерах «КН»).

Алесь ИВАНЕНКО.