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В России выпустили в обращение монеты с Волком и Зайцем из "Ну, погоди!"

01.08.2018 12:44 — Разное | Tut.by  
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Банк России объявил о выпуске в обращение памятных монет из серебра и недрагоценного сплава с изображением Волка и Зайца — героев культового советского мультфильма «Ну, погоди!», первая серия которого вышла в июле 1969 года.


Фото: cbr.ru

В обращение выпущены серебряные трехрублевки и монеты из недрагоценного сплава достоинством 25 руб. с изображением главных персонажей анимационной ленты.

Тираж серебряных монет номиналом 3 руб. (каждая такая монета весит более 31 г, а потому стоит намного дороже номинала) составит всего 3 тыс. штук, так что достанутся такие монеты коллекционерам. Зато монеты из медно-никелевого сплава достоинством 25 руб. выпущены полумиллионным тиражом, из которых 50 тыс. составят монеты в специальном исполнении, а 450 тыс. — в обычном.


Фото: cbr.ru

Первые от вторых отличаются исполнением рельефного изображения танцующих на коньках Волка и Зайца (сцена из восьмого выпуска мультфильма, вышедшего на экраны в 1974 году). На монетах из спецвыпуска это изображение сделано цветным. Рядом с силуэтами героев мультфильма на монетах обоих видов размещена надпись «Ну, погоди!».

​"Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без всяких ограничений", — говорится в сообщении ЦБ.

Новые памятные монеты выпущены ЦБ в серии «Российская (советская) мультипликация», в рамках которой ранее вышли монеты с изображением Винни-Пуха и Пятачка из мультфильма Федора Хитрука и три богатыря из одноименного цикла мультфильмов студии «Мельница».

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Новые памятные монеты выпущены в серии "Российская (советская) мультипликация", в рамках которой ранее вышли монеты с изображением Винни-Пуха и Пятачка из...
 
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