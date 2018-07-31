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Конфетка- «подушечка»

01.08.2018 — Разное | Кричевская жизнь  
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Сегодня у нас с Веркой радость. Нам дали дома по рублю, и теперь мы пойдем за «подушечками». Идти надо километра полтора, на вокзал. Базарчик только там. Базарчик маленький, всего один сбитый из неотесанных досок прилавок. Бабки там вечно одни и те же приносят к поездам квашеную капусту в консервных банках, огурцы соленые, яблоки, и только одна приносит конфетки-«подушечки». И где она их берет? Наверное, самодельные. Одна «подушечка» стоит рубль. Конфетка длиной сантиметра три, вся обсыпанная сахаром, а внутри — варенье кисленькое. Хорошие конфетки, нам нравятся, да больше нигде и не купишь. Магазинов еще нет, все разбитые стоят, только недавно от войны вокзал да дороги расчистили от завалов.
Добраться до вокзала непросто. Весна, грязь кругом, а тут еще через пути надо, моста никакого нет. Вот и лезем то под вагон, то через тамбур. Да гляди в оба, чтоб состав не тронулся. Перебрались через пути – и к базарчику. Все нормально. Бабка с конфетками на месте. Берем. Нет бы эту или ту, которая побольше. Но сам не возьмешь. Бабка берет рубль и сама дает тебе конфетку, и, как назло, самую маленькую. Ни бумажки тебе, ничего. Так в кулаке и несем свои «подушечки». Несем и злимся, что такие маленькие дала. Верка говорит: «Вот бы ей ведро с медом на голову». И мы хохочем, вспоминая случай, как моряк со зла одной торговке ведро с медом на голову одел, а сам впрыгнул в отходящий поезд – и будь здоров.
Конфетки пока не едим. Надо же через пути перебраться. Конфетки в карман, и сами снова прыг-скок, туда-сюда скорей, скорей-перелезли.
«Ну, давай будем есть конфетки», — говорю я. А Верка серьезно так, как будто она старшая: «Не спеши, успеем. Вон дойдем до того столба, потом».
Я иду, терплю, но не могу больше и кладу конфетку в рот. Сначала начинаю ее сосать, обсасывать сахар, сплевываю всякие нитки, что прицепились в кармане. Верка свою конфетку не начинает. Она поглядывает на меня и улыбается. Я кричу ей, чтобы начинала, и даже злюсь на нее. И не замечаю, как уже разжевала свою «подушечку», похрумкала и проглотила. А подружка моя Вера несет свою до самого дома. Лижет ее на моих глазах, причмокивает и дразнит меня.
Ой, как хочется конфетку-«подушечку»! А когда еще пойдем? Когда еще по рублю дадут?
Лариса ОШУРКОВА.
Рис. автора.

 
 
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Сегодня у нас с Веркой радость. Нам дали дома по рублю, и теперь мы пойдем за «подушечками». Идти надо километра
 
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