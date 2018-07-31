Душа деревни





У каждой деревни есть своя душа — это люди, которые в ней живут. Ведь пока здесь живет хоть один человек, жива и деревня. В Лутах живет немало хороших и интересных людей, которые своим трудом, творчеством прославляют свою малую родину. Как и у каждого населенного пункта, у этой деревни есть своя история. Известна деревня с 18 века. В 1780 году в ней насчитывалось 8 дворов и проживало 78 жителей. В 1834 году здесь проживало 111 сельчан. Деревня являлась собственностью помещика, который жил неподалеку. В 1909 году в деревне уже было 28 дворов и проживало 159 жителей. В 1918 году в бывшем помещичьем поместье создали коммуну «Рассвет». В 1919 году в Лутах открыли школу, где в 1926 году обучались 52 ученика. В 1930 году образован колхоз «Великий Октябрь», в который через два года входило 26 хозяйств. В Великую Отечественную войну на фронтах погибли 29 сельчан. В память о погибших земляках в 1976 году около здания бывшего правления колхоза «Великий Октябрь» установлен памятник.

В 1976 году к Лутам присоединена деревня Дрожженичи. В 1986 году здесь проживали 226 жителей. Луты являлись центром колхоза «Великий Октябрь», функионировали начальная школа, детский сад, клуб, библиотека, ФАП, почта, автоматическая телефонная станция, комплексный приемный пункт бытового обслуживания населения, столовая, магазин. В настоящий момент деревня относится к КСУП «Малятичи-АГРО». В ней работают сельская библиотека-клуб, ФАП, магазин.

Недавно в Лутах отмечался праздник деревни. У библиотеки-клуба собрались местные жители, были развернуты подворья деревни Луты и агрогородка Молятичи. Приехали на праздник и гости из Кричева — были развернуты стенды районного Центра социального обслуживания населения, с концертной программой прибыл народный хор ветеранов.

С праздником сельчан поздравила председатель районного Совета депутатов Ирина Прудникова. Она отметила, что в районе стало доброй традицией проводить такие праздники. В прошлом году они прошли в каж­дом сельском Совете. В этом году такая акция стартует с деревни Луты. Праздник был организован по инициативе председателя Молятичского сельского Совета при активном участии Лутовской библиотеки-клуба и Молятичского сельского клуба.

Огромную благодарность И. Пруд­никова высказала ветеранам и участникам Великой Отечественной войны. на территории Молятичского сельского Совета сейчас проживают три участника войны. Один из них — из деревни Луты. Именно благодаря ветеранам мы сейчас живем под мирным небом и растим детей. Были высказаны слова благодарности ветеранам труда и всем жителям – в Лутах живут трудолюбивые люди, которые всей душой любят свою деревню.

От районного Совета депутатов и районного исполнительного комитета И. Прудникова пожелала всем присутствующим, их родным и близким крепкого здоровья, удачи и благополучия, семейного счастья. Также вручила благодарственные письма районного Совета депутатов Ольге Агеевой, Нине Даниленко, Валентине Радченко.

Поздравила сельчан с праздником и председатель Молятичского сельского Совета Елена Иванова. Она вручила благодарности Молятичского сельисполкома ряду сельчан по различным направлениям деятельности, в том числе и по благоустройству придомовых территорий. Подарками были отмечены самый молодой житель деревни София Снытко, которая родилась в этом году, а также старейшие жители деревни Вера Савельевна Мальченко и Алексей Ефимович Исаев — им в этом году исполнилось 95 лет. Были названы сельчане, чьи дворы украшают улицу, – Галина Кругликова, Андрей Федосенко, Любовь Прохоренко, Любовь Галикеева, Валентина Ковалева, Тамара Малахова. Отмечена была супружеская пара Галины и Владимира Азаровых, которые вместе прожили уже много лет.

Председатель районного совета ветеранов Зинаида Скачкова также поздравила жителей деревни с праздником. Кроме выступления народного хора ветеранов, от районной ветеранской организации были доставлены и другие подарки. В рамках акции «Имеешь сам – поделись с другим» нуждающимся были доставлены более 130 единиц одежды и обуви.

Праздник продолжался. Концертные номера дарили сельчанам самодеятельные артисты Лутовской библиотеки-клуба, Молятичского сельского клуба, народного хора ветеранов. Долго еще над лутовской землей звучали мотивы народных песен и современных композиций.

Александр Гавриленко.

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