ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Деревня Погост-Загородский Пинского района приглашает на встречу земляков

01.08.2018 12:43 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Деревня Погост-Загородский Пинского района приглашает на встречу земляков
Людмила Ребковец / АиФ

В воскресенье 5 августа деревня Погост-Загородский Пинского района приглашает на встречу местных жителей, уроженцев деревни и всех тех, в чьей судьбе была страница, связанная с этим уникальным населенным пунктом.

Программа праздника «Погост встречает земляков» традиционно включает неординарные, значимые для современной истории деревни события, к примеру, презентации книг, открытия памятных знаков. Так на мемориальных досках увековечены имена выдающихся уроженцев Погоста – известных польского этнографа и писателя Лукаша Голембиовского и талантливого финансиста Ксаверия Друцкого-Любецкого. В ряде книг собраны бесценные факты истории возникновения и развития древнего местечка.

Не менее важные события ожидают гостей праздника в нынешнем году. Две новых книги об истории Погоста представят землякам авторы, а на местном кладбище будет открыт и освящен мемориал на неизвестном ранее месте расстрела мирных жителей во время Великой Отечественной войны, а также захоронения других жертв военного лихолетья.

Основная праздничная площадка разместится в центре деревни. Для гостей подготовлены выставки народного быта и сувениров, экспозиции  музея развития образования Пинского района из Погост-Загородской средней школы. Во время праздника на импровизированную карту можно будет прикрепить флажок со своим именем, информацией о том, откуда приехал, а в гостевой книге оставить памятную запись.

Особенность концертной программы – выступления местных талантов, а также потомков погостчан, которые живут далеко от Погоста. Открытый микрофон пригласит всех желающих сказать землякам добрые слова.

Как рассказал инициатор проведения праздника, неравнодушный к судьбе малой родины погостчанин Александр Казак, уже четвертый год в первое воскресенье августа на праздник  «Погост встречает земляков» съезжаются сотни людей. Некоторые из них десятки лет не были в родной деревне и столько же времени не виделись с земляками. Прочувствовать на себе атмосферу трогательных встреч и непринужденного общения приглашаются все, кому дорог родной Погост и воспоминания о жизни в этой удивительной деревне на берегу озера.

 Посещение праздника подтвердил консул Республики Польша в Бресте Кшиштоф Расиньски, а также представители местной власти.

Начало мероприятий в 11.00.

Людмила РЕБКОВЕЦ

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье 5 августа деревня Погост-Загородский Пинского района приглашает на встречу местных жителей, уроженцев деревни и всех тех, в чьей судьбе была...
 
Новости дня
Новости разные
 
На заседании Быховского райисполкома рассмотрены актуальные для района вопросы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика