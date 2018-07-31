Деревня Погост-Загородский Пинского района приглашает на встречу земляков

В воскресенье 5 августа деревня Погост-Загородский Пинского района приглашает на встречу местных жителей, уроженцев деревни и всех тех, в чьей судьбе была страница, связанная с этим уникальным населенным пунктом.

Программа праздника «Погост встречает земляков» традиционно включает неординарные, значимые для современной истории деревни события, к примеру, презентации книг, открытия памятных знаков. Так на мемориальных досках увековечены имена выдающихся уроженцев Погоста – известных польского этнографа и писателя Лукаша Голембиовского и талантливого финансиста Ксаверия Друцкого-Любецкого. В ряде книг собраны бесценные факты истории возникновения и развития древнего местечка.

Не менее важные события ожидают гостей праздника в нынешнем году. Две новых книги об истории Погоста представят землякам авторы, а на местном кладбище будет открыт и освящен мемориал на неизвестном ранее месте расстрела мирных жителей во время Великой Отечественной войны, а также захоронения других жертв военного лихолетья.

Основная праздничная площадка разместится в центре деревни. Для гостей подготовлены выставки народного быта и сувениров, экспозиции музея развития образования Пинского района из Погост-Загородской средней школы. Во время праздника на импровизированную карту можно будет прикрепить флажок со своим именем, информацией о том, откуда приехал, а в гостевой книге оставить памятную запись.

Особенность концертной программы – выступления местных талантов, а также потомков погостчан, которые живут далеко от Погоста. Открытый микрофон пригласит всех желающих сказать землякам добрые слова.

Как рассказал инициатор проведения праздника, неравнодушный к судьбе малой родины погостчанин Александр Казак, уже четвертый год в первое воскресенье августа на праздник «Погост встречает земляков» съезжаются сотни людей. Некоторые из них десятки лет не были в родной деревне и столько же времени не виделись с земляками. Прочувствовать на себе атмосферу трогательных встреч и непринужденного общения приглашаются все, кому дорог родной Погост и воспоминания о жизни в этой удивительной деревне на берегу озера.

Посещение праздника подтвердил консул Республики Польша в Бресте Кшиштоф Расиньски, а также представители местной власти.

Начало мероприятий в 11.00.

Людмила РЕБКОВЕЦ