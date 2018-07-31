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Внимание на зернотоки

01.08.2018 — Разное | Чырвоны Кастрычнiк  
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Пожарная безопасность

На прошлой неделе пожаров в районе не зарегистрировано. В стране произошло 79 пожаров, на которых погибли 5 человек,  в том числе двое детей. Смотровыми комиссиями было обследовано 92 домовладения, в которых проживают граждане, злоупотребляющие алкоголем, семьи, находящиеся в социально-опасном положении, одинокие пенсионеры. В результате этой работы были обнаружены факты, представляющие угрозу жизнедеятельности людей.

Правопорядок

Преступлений за прошедшую неделю зарегистрировано не было. Однако в рамках проведенных следственно-розыскных и профилактических мероприятий был обнаружен вопиющий факт. Сотрудники ГАИ остановили микроавтобус, в котором перевозилось 400 кг комбикорма. Как  выяснилось позже, 10 мешков с кормом принадлежали одному из хозяйств района. Посреди дня прямо с молочнотоварной фермы комбикорм был загружен в микроавтобус и вывезен за пределы сельскохозяйственного объекта. Сделку по продаже провела оператор машинного доения данной фермы.

Мобильная группа

Мобильная группа райисполкома посетила зернотоки сельскохозяйственных организаций. Было выявлено много недостатков в области  электрической и пожарной безопасности. Большинство работников не обеспечены средствами индивидуальной защиты. На многих зернотоках нет порядка и чистоты.

Подготовка к осенне-зимнему периоду

По состоянию на 25 июля Октябрьский район занимает 11 место в области по готовности к зиме. Не все организации и предприятия вовремя устраняют имеющиеся на объектах теплоэнергии недостатки и не соблюдают график сдачи паспортов готовности.

Ирина ЛЕШКОВА.

 
 
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  Пожарная безопасность На прошлой неделе пожаров в районе не зарегистрировано. В стране произошло 79 пожаров, на которых погибли 5 человек,  в том числе двое детей....
 
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