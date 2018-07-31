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Православные верующие Мстиславского района смогут приложиться к мощам святых

01.08.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
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На Мстиславщину привезены мощи блаженной Матроны Московской, Серафима Саровского, Фёдора Тирона, Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), равноапостольной Мари́и Магдалины, преподобных Иова и Амфило́хия Почаевских, иконы с частицами мощей святой великомученицы Варвары, иконы с мощами преподобного Сергия Радонежского.

Приложиться к частицам мощей святых можно:

1 августа с 17.00 до 21.00, 18.00 — молебен (аг. Мазолово).

2 августа с 15.30 до 16.30 — молебен (аг. Мишни);
с 16.40 до 17.40 — молебен (аг. Андраны, часовня Николо-Георгиевская);
с 18.00 до 18.30 — молебен (аг. Бастеновичи);
с 19.00 до 20.00 — молебен (аг. Заболотье);
с 20.30 до 21.00 — молебен (д. Усполье).

3 августа в храме преподобного Силуана Афонского в г. Мстиславле
с 17.00 до 22.00 — прибытие и встреча ковчега с мощами;
18.00 — молебен у мощей.

4 августа в храме преподобного Силуана Афонского в г. Мстиславле 
с 08.00 до 22.00 — Преподнесение частиц святых мощей.

5 августа в храме преподобного Силуана Афонского в г. Мстиславле 
11.00-14.00 — Преклонение к мощам святых.


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На Мстиславщину привезены мощи блаженной Матроны Московской, Серафима Саровского, Фёдора Тирона, Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), равноапостольной Мари́и...
 
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