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Православные верующие Мстиславского района смогут приложиться к мощам святых
01.08.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)
На Мстиславщину привезены мощи блаженной Матроны Московской, Серафима Саровского, Фёдора Тирона, Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), равноапостольной Мари́и Магдалины, преподобных Иова и Амфило́хия Почаевских, иконы с частицами мощей святой великомученицы Варвары, иконы с мощами преподобного Сергия Радонежского.
Приложиться к частицам мощей святых можно:
1 августа с 17.00 до 21.00, 18.00 — молебен (аг. Мазолово).
2 августа с 15.30 до 16.30 — молебен (аг. Мишни);
3 августа в храме преподобного Силуана Афонского в г. Мстиславле
4 августа в храме преподобного Силуана Афонского в г. Мстиславле
5 августа в храме преподобного Силуана Афонского в г. Мстиславле
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На Мстиславщину привезены мощи блаженной Матроны Московской, Серафима Саровского, Фёдора Тирона, Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), равноапостольной Мари́и...
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