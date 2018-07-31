Православные верующие Мстиславского района смогут приложиться к мощам святых

На Мстиславщину привезены мощи блаженной Матроны Московской, Серафима Саровского, Фёдора Тирона, Святителя Луки (Войно-Ясенецкого), равноапостольной Мари́и Магдалины, преподобных Иова и Амфило́хия Почаевских, иконы с частицами мощей святой великомученицы Варвары, иконы с мощами преподобного Сергия Радонежского.

Приложиться к частицам мощей святых можно:

1 августа с 17.00 до 21.00, 18.00 — молебен (аг. Мазолово).

2 августа с 15.30 до 16.30 — молебен (аг. Мишни);

с 16.40 до 17.40 — молебен (аг. Андраны, часовня Николо-Георгиевская);

с 18.00 до 18.30 — молебен (аг. Бастеновичи);

с 19.00 до 20.00 — молебен (аг. Заболотье);

с 20.30 до 21.00 — молебен (д. Усполье).

3 августа в храме преподобного Силуана Афонского в г. Мстиславле

с 17.00 до 22.00 — прибытие и встреча ковчега с мощами;

18.00 — молебен у мощей.

4 августа в храме преподобного Силуана Афонского в г. Мстиславле

с 08.00 до 22.00 — Преподнесение частиц святых мощей.

5 августа в храме преподобного Силуана Афонского в г. Мстиславле

11.00-14.00 — Преклонение к мощам святых.