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В США мужчина подхватил инфекцию от собственной собаки: ему ампутировали руки и ноги
Редкой кровяной инфекцией заразился 48-летний мужчина в штате Висконсин. Болезнь привела к ампутации обеих ног и частей рук.
Ампутация потребовалась в связи с тем, что у больного резко упало кровяное давление. В итоге кровь не приливала к тканям конечностей и они стали отмирать.
Согласно анализам, виновницей бед мужчины стала бактерия Capnocytophaga. Она может находиться в слюне собак и кошек. Причём среди собак процент её переносчиков достигает 75%.
Судя по всему, американец подцепил инфекцию от собственного домашнего питомца.
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Редкой кровяной инфекцией заразился 48-летний мужчина в штате Висконсин. Болезнь привела к ампутации обеих ног и частей рук.
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