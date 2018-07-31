В США мужчина подхватил инфекцию от собственной собаки: ему ампутировали руки и ноги

Редкой кровяной инфекцией заразился 48-летний мужчина в штате Висконсин. Болезнь привела к ампутации обеих ног и частей рук.

Ампутация потребовалась в связи с тем, что у больного резко упало кровяное давление. В итоге кровь не приливала к тканям конечностей и они стали отмирать.

Согласно анализам, виновницей бед мужчины стала бактерия Capnocytophaga. Она может находиться в слюне собак и кошек. Причём среди собак процент её переносчиков достигает 75%.

Судя по всему, американец подцепил инфекцию от собственного домашнего питомца.