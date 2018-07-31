Посмотрите, как на Филиппинах бульдозерами уничтожают эксклюзивные суперкары

Президент Филиппин Родриго Дутерте принял участие в процессе уничтожения 68 дорогостоящих автомобилей. Все они были нелегально ввезены на территорию государства. Эксклюзивные суперкары были цинично раздавлены бульдозерами, сообщает Euronews .

Президент Дутерте вместе с высокопоставленными филиппинскими чиновниками лишь наблюдал, как бульдозеры давят роскошные автомобили. Среди «жертв» закона — Lamborghini, Ford Mustang и спорткары Porsche. Впечатляет не только сам процесс, но и общая стоимость уничтоженных автомобилей — чуть меньше 6 млн долларов.

До прихода Дутерте к власти конфискованные автомобили продавались, а доходы шли в государственный бюджет. Новый президент решил, что правительство не имеет права получать прибыль от автомобилей, которые попали в страну в результате преступной деятельности, поэтому принял решение просто уничтожать их.