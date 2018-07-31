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Посмотрите, как на Филиппинах бульдозерами уничтожают эксклюзивные суперкары

01.08.2018 14:25 — Разное | Tut.by  
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Президент Филиппин Родриго Дутерте принял участие в процессе уничтожения 68 дорогостоящих автомобилей. Все они были нелегально ввезены на территорию государства. Эксклюзивные суперкары были цинично раздавлены бульдозерами, сообщает Euronews.

Президент Дутерте вместе с высокопоставленными филиппинскими чиновниками лишь наблюдал, как бульдозеры давят роскошные автомобили. Среди «жертв» закона — Lamborghini, Ford Mustang и спорткары Porsche. Впечатляет не только сам процесс, но и общая стоимость уничтоженных автомобилей — чуть меньше 6 млн долларов.

До прихода Дутерте к власти конфискованные автомобили продавались, а доходы шли в государственный бюджет. Новый президент решил, что правительство не имеет права получать прибыль от автомобилей, которые попали в страну в результате преступной деятельности, поэтому принял решение просто уничтожать их.

 
 
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Президент Филиппин принял участие в уничтожении около 70 дорогих машин и мотоциклов на общую сумму почти в 6 миллионов долларов. Жестокое обращение с автомобилями...
 
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