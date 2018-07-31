Материалы, меняющие свойства, разрабатывают белорусские и российские учёные

Цель учёных – разработать особые сплавы металлов, которые будут обладать лучшей прочностью и проводимостью.

Проект будет способствовать созданию уникальных чипов, а также деталей для самолётов. Научные исследования позволят совершить прорыв в ряде отраслей, в частности, в микроэлектронике и в авиационной промышленности.

Белорусских исследователей будет финансировать Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований. Российские же учёные получили грант на реализацию проекта от Российского фонда фундаментальных исследований.