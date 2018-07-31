



Министерство культуры назвало финалистов Национальной театральной премии 2018 года, сообщила пресс-служба ведомства.

В первом (отборочном) этапе республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия" приняли участие государственные театры из Минска и всех областей Беларуси, театры и организации культуры частной формы собственности, в том числе Современный художественный театр, Центр визуальных и исполнительских искусств "Арт Корпорейшн", Театральная мастерская Наталии Башевой (Камерный драматический театр), международный театральный проект "НомоCosmos", театр Геннадия Гладкова "Территория мюзикла", ООО "ТриТформаТ". На конкурс в секции театра драмы было подано 33 заявки (из них 19 заявок на спектакли театра драмы и 14 - на спектакли театра драмы малой формы), в секции театра кукол - 10 заявок, в секции музыкального театра - 9, в секции спектаклей для детей и юношества - 19, в секции экспериментальных спектаклей - 17 заявок, в секции спектаклей по произведениям белорусских авторов - 19 заявок. Жюри предстоит определить лауреатов премий в 21 номинации. Победителей назовут в декабре.

В секции театра драмы объявлены номинации "Лучший спектакль театра драмы", "Лучший спектакль театра драмы малой формы", "Лучшая работа режиссера в театре драмы", "Лучшая работа сценографа в театре драмы", "Лучшая мужская роль в спектакле театра драмы", "Лучшая женская роль в спектакле театра драмы". В числе претендентов на победу по этим номинациям работы Республиканского театра белорусской драматургии "Бетон" (автор и режиссер Евгений Корняг), "Синдром Медеи" Юлии Чернявской (режиссер Екатерина Аверкова), "Карьера доктора Рауса" Виктора Мартиновича в постановке Александра Гарцуева; Национального академического драматического театра имени М.Горького - "Подводники" Андрея Курейчика (режиссер Сергей Ковальчик); Национального академического театра имени Янки Купалы - "Радио "Прудок" Андрея Горвата (режиссер Роман Подоляко), "Ревизор" Николая Гоголя в постановке Николая Пинигина; Белорусского государственного молодежного театра - "Человек из Подольска" Дмитрия Данилова в постановке Дмитрия Богославского и другие. В секции театра кукол будут определены "Лучший спектакль театра кукол", "Лучшая работа режиссера в театре кукол", "Лучшая работа сценографа в театре кукол", "Лучшая мужская роль в спектакле театра кукол", "Лучшая женская роль в спектакле театра кукол".

Семь спектаклей вышли в финал, в их числе "Пансион Belvedere" (автор и режиссер Маттео Спьяцци) Белорусского государственного театра кукол, "Плих и Плюх" Даниила Хармса (режиссер Юрий Диваков) Гомельского государственного театра кукол, "Синяя-синяя" Владимира Короткевича в постановке Игоря Казакова Могилевского областного театра кукол. В числе претендентов на награды в секции музыкального театра постановки Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, Белорусского государственного академического музыкального театра, театра Геннадия Гладкова "Территория мюзикла". За право называться "Лучшим спектаклем для детей и юношества" будут бороться работы Могилевского областного драматического театра, Белорусского государственного театра кукол, Гомельского государственного театра кукол, Белорусского государственного академического музыкального театра, Белорусского государственного молодежного театра. "Лучший экспериментальный спектакль" жюри предстоит выбрать из четырех постановок: "Бетон" (автор и режиссер Евгений Корняг), Республиканский театр белорусской драматургии; "ДекаДанс/Оригами" (хореограф-постановщик Ольга Скворцова), Белорусский государственный молодежный театр; "OEDIPUS" (Эдип) Софокла (режиссер-постановщик Юрий Диваков), Гомельский городской молодежный театр; "Сестры Грайи" Евгения Корняга в его же постановке, Минский областной театр кукол "Батлейка". Борьба в номинации "Лучший спектакль по произведению современного белорусского автора" развернется между постановками Минского областного драматического театра, Брестского академического театра драмы имени Ленинского комсомола Беларуси, Гомельского городского молодежного театра, Центра визуальных и исполнительских искусств "АРТ Корпорейшн", Национального академического театра имени Янки Купалы, Могилевского областного драматического театра, Могилевского областного театра драмы и комедии им. В.И.Дунина-Марцинкевича.

Организаторами республиканского конкурса театрального мастерства "Национальная театральная премия" выступают Министерство культуры и Минский городской исполнительный комитет.