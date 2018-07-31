В Беларуси выросли трудовые пенсии

В соответствии с указом №278 "О повышении пенсий", с 1 августа устанавливаются следующие размеры пенсий: средний размер пенсии - Br364,2 (рост на Br33,02); средний размер пенсии по возрасту - Br374,33 (на Br33,8), пишет БЕЛТА .

Предыдущий перерасчет трудовых пенсий производился в мае 2018 года. В связи с ростом БПМ будут перерасчитаны: минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки к пенсиям; повышения отдельным категориям пенсионеров; доплаты получателям в возрасте 75 лет и старше, которые обслуживаются в органах по труду, занятости и социальной защите.



Посчитай сам. «АиФ» приводит примеры расчета пенсий Подробнее

Минимальный размер пенсии по возрасту в августе-октябре составит Br207,43 (с учетом доплаты). Социальные пенсии разным категориям людей с инвалидностью варьируются от Br160,25 до Br235,04. А получателям социальных пенсий среди мужчин в возрасте старше 65 лет, женщин - старше 60 будут выплачивать Br106,84. Надбавки к пенсиям вырастут до Br26,71 и Br53,42 (для различных категорий), доплаты неработающим пенсионерам старше 75 лет составят Br40,07, старше 80 лет - Br53,42.

Повышения пенсий различным категориям составят от Br21,37 (донорам, награжденным нагрудным знаком "Ганаровы донар Рэспублiкi Беларусь", знаком почета "Почетный донор Республики Беларусь", знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор Общества Красного Креста БССР", по достижении общеустановленного пенсионного возраста) до Br267,1 (Героям Беларуси, Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, лицам, награжденным орденами Отечества трех степеней, орденами Славы трех степеней, орденами Трудовой Славы трех степеней).

