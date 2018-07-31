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Лукашенко о погоде: Нас еще Господь пожалел
01.08.2018 15:34 — Разное | Ежедневник
Посещая 1-ю Минскую птицефабрику, у которой есть и свое сельхозпредприятие, президент Беларуси Александр Лукашенко велел собрать весь урожая до зернышка.
Глава государства согласился, что из-за неблагоприятных погодных условий (то жара, то дожди) Беларусь потеряла часть своего урожая зерновых, но не с только, сколько потеряли соседние страны.
"Нас еще Господь пожалел", - заявил Александр Лукашенко, отметив, что в Германии и Польше потеряли значительно больше. А в России и вовсе прогнозируют недобор на уровне не менее 25% от уровня прошлого года.
По словам главы государства неурожай зерновых приведет к росту цен на мировых рынках, поэтому не стоит рассчитывать на экспорт, а нужно собрать максимально свое, что еще можно.
"Поэтому максимум напряжения для того, чтобы собрать до зернышка то, что мы сегодня вырастили, и кукурузу", - велел президент.
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Посещая 1-ю Минскую птицефабрику, у которой есть и свое сельхозпредприятие, президент Беларуси Александр Лукашенко велел собрать весь урожая до зернышка.
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