Дожить до справедливости. История ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС

В редакцию «АиФ» пришло письмо читателя. В нем Михаил Григорьевич Рысич описывает историю своей нелегкой жизни, когда в 1986 году он оказался в самом «пекле» Чернобыля. Теперь ликвидаторов последствий той страшной аварии, по его мнению, незаслуженно забыли. Наш корреспондент отправился на встречу с читателем и узнал, как сложилась его судьба.

ТЕХНИКА «ГОРЕЛА»

Михаил Григорьевич Рысич встречает меня на автовокзале поселка Нарочь. В первые минуты встречи замечаю, что мужчина немного хромает. «Здоровье уже сильно подводит, – поясняет он, – пока держусь, но велик риск скорой ампутации ноги. Работа в радиоактивной зоне не прошла бесследно».

– В 1986 году я служил под Мурманском, – начинает рассказ Михаил Григорьевич. – Страна была большая – куда определят, там и работаешь, приказы не обсуждаются. Осенью по приказу командования был направлен в Чернобыль, где оказался в составе полка радиационно-химической защиты.

Когда произошла авария, никто конкретно не говорил, что там случилось. Нашему полку была поставлена одна задача: «участвовать в ликвидации последствий аварии на станции». Понимали, что случилось что-то серьезное, но насколько нахождение в зоне опасно для людей, мы тогда еще не осознавали.

С нами рядом постоянно были дозиметристы. Радиация была такая, что зашкаливали приборы, электротехника буквально «горела». Нашему полку необходимо было обрабатывать землю зараженных деревень лопатами. Снимали весь грунт, убирали пораженную технику, вывозили и закапывали в «могильниках». Но никто не жаловался, ощущался настоящий патриотизм.

В Чернобыле Михаил Григорьевич провел три месяца. Работал вахтовым методом один-два раза в неделю, в зависимости от того, какую долю радиации получил во время предыдущей смены. Последствия пребывания в радиоактивной зоне наш собеседник ощутил немного позже.

ЛИКВИДАТОР ИЛИ ПОСТРАДАВШИЙ?

Сейчас Михаилу Григорьевичу за 70. У мужчины целый «букет» заболеваний, хотя до Чернобыля их не было. Собеседник признается, что специально созданные медицинские комиссии не всегда связывают заболевания именно с нахождением в радиоактивной зоне.



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До 1995 года он, как и другие ликвидаторы последствий аварии, пользовался рядом льгот, среди которых были право бесплатного проезда в городском и пригородном общественном транспорте, скидка 50% при оплате коммунальных услуг, бесплатное получение лекарств по рецептам врачей, санаторно-курортное лечение и ряд других социальных гарантий.

Однако Указом от 01.09.1995 г. №349 «Об упорядочении некоторых льгот для отдельных категорий граждан» было приостановлено действие отдельных пунктов. В 2009 году был принят новый Закон Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий», но он не предусматривает льгот, которые ранее полагались ликвидаторам.

По словам Михаила Григорьевича, сейчас существенные льготы имеют только те граждане, которые заболели и перенесли лучевую болезнь. Ликвидаторов аварии, которые выполнили свой долг ценой здоровья, по сути, приравняли к обычным пострадавшим. Об этом свидетельствует и документ, полученный Михаилом Григорьевичем в 2012 году. Если ранее, по выданному в 1991 году удостоверению, мужчина считался участником ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, то теперь военкомат выдал ему удостоверение пострадавшего от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий.

(В соответствии с п.1 Указа №407 от 4 августа 2009 г. «О некоторых вопросах обмена документов, подтверждающих право граждан на льготы» в республике в течение 2012 года проведен обмен удостоверений участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и потерпевших от катастрофы на Чернобыльской АЭС на удостоверения пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий. – Прим. «АиФ»).

Михаил Григорьевич сокрушается: «Нам важно, чтобы всех чернобыльцев не строили под одну линейку. Мы понимаем, что у государства не хватает денег на льготы для всех. Но люди, которые по приказу командования оказались в самом пекле, заслуживают, на наш взгляд, особого отношения.

Я знаю человека, который прилетел в Чернобыль на вертолете, прочитал за полчаса лекцию и улетел. У него сегодня те же права, что и у нас. Нам обидно, это несправедливо. Знаю и человека, который в 1986 году работал водителем: один раз побывал в короткой командировке в радиоактивной зоне, привез товар и уехал. Разве можно всех ликвидаторов оценивать одинаково?» – задает риторический вопрос наш собеседник.

«О ПУТЕВКАХ НЕ МЕЧТАЮ»

Михаил Григорьевич показывает внушительную стопку бумаг. Это ответы различных инстанций, в которые он обращался с одним вопросом: «Почему меня лишили практически всех льгот?». Основной смысл ответов сводится к тому, что действие льгот было приостановлено в результате принятия нового указа, поэтому помочь в данном случае никто ничем не может.

Михаил Григорьевич – председатель Совета общественной организации «Ветераны Чернобыля» Пуховичского района. Им он стал, когда жил в Марьиной Горке. Однако юридической силы данная организация не имеет. «Когда инициативная группа намеревалась зарегистрировать организацию, нам отказали. Причина была следующая – нет отдельного офиса. Почему-то моя трехкомнатная квартира не подошла. Такой закон. Но я считаю, что это надуманная причина».



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По мнению нашего собеседника, сейчас о ликвидаторах вспоминают все меньше. Их осталось не так много, практически у всех есть проблемы со здоровьем.

– Мне уже немало лет, но я надеюсь, что доживу до справедливости. Неужели так много прошу? Я не претендую на квартиру по льготным ценам, ни о каких бесплатных путевках на оздоровление не мечтаю. Мне нужно лекарство, за которое я отдаю полпенсии и без которого лишусь ноги.

ОФИЦИАЛЬНО

В соответствии со ст. 19 Закона Республики Беларусь «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» ликвидаторы последствий катастрофы на ЧАЭС в 1986-1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения) или занятые в этот период на работах на указанной станции (в том числе временно направленные или командированные), включая военнослужащих и военнообязанных (призванных на специальные сборы и выполнявших работы по ликвидации), имеют право на:

• медобслуживание при выходе на пенсию (в организациях здравоохранения, к которым были прикреплены по последнему месту работы, службы);

• первоочередное обслуживание в организациях здравоохранения и определение в учреждения социального обслуживания на стационар;

• выплату пособия по временной нетрудоспособности в размере 100% среднедневного заработка;

• использование трудового отпуска в летнее или другое удобное время, а также получение социального отпуска без сохранения зарплаты на 14 дней в году;

• преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников при равной производительности труда и квалификации;

• преимущественное право на зачисление для получения профессионально-технического, среднего специального, высшего образования;

• первоочередное вступление в гаражные кооперативы и кооперативы по эксплуатации автостоянок.