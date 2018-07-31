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Платки вместо картин: дизайнеры показали, как круто это смотрится на стенах в интерьерах
Платок-каре от Hermès уже много лет считается в мире моды по-настоящему культовой деталью. Но одно дело использовать его в качестве аксессуара в гардеробе, другое дело — в интерьере. Оказывается, и такое возможно.
— Платки Hermès в чем-то родственны батику и современной абстрактной живописи, неравнодушной к ярким цветовым пятнам. Но в отличие от них украсить шелковым платком стену гораздо проще, — рассказала дизайнер интерьеров и искусствовед Вера Савельева изданию
Из-за широкого выбора расцветок, сюжетов, размеров в любой интерьер можно подобрать платок.
— Эти платки могут стать предметом коллекционирования и неплохим вложением средств — стоимость редких экземпляров год от года только растет, — уверена дизайнер.
В качестве личного примера, Вера Савельева показывает спальню в своем загородном доме: над изголовьем кровати висит платок, оформленный в раму.
Справедливости ради стоит отметить, что платок от Hermès — дорогое удовольствие. И за пару сотен долларов его далеко не все могут себе позволить в качестве аксессуара, не то, что на стену повесить.
Но на заметку идею дизайнера взять можно: шелковый платок с красивым рисунком — не такая уж редкость.
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Правда, и стоит это немало: платок-каре от Hermès уже много лет считается в мире моды по-настоящему культовой деталью.
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