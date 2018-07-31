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Платки вместо картин: дизайнеры показали, как круто это смотрится на стенах в интерьерах

01.08.2018 15:53 — Разное | Tut.by  
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Платок-каре от Hermès уже много лет считается в мире моды по-настоящему культовой деталью. Но одно дело использовать его в качестве аксессуара в гардеробе, другое дело — в интерьере. Оказывается, и такое возможно.


Фото: omsk.inmyroom.ru

— Платки Hermès в чем-то родственны батику и современной абстрактной живописи, неравнодушной к ярким цветовым пятнам. Но в отличие от них украсить шелковым платком стену гораздо проще, — рассказала дизайнер интерьеров и искусствовед Вера Савельева изданию InMyRoom.


Фото: omsk.inmyroom.ru

Из-за широкого выбора расцветок, сюжетов, размеров в любой интерьер можно подобрать платок.

Дом Hermès начал производить свои знаменитые платки в 1937 году. На одном из первых платков была изображена компания мужчин и женщин за карточным столом, а также лошадиные упряжки (данная тема считается для бренда традиционной). Изготовлен он был на заказ и назывался Jeu des Omnibus et Dames Blanches.

За десятки лет существования бренда, дизайнеры Hermès разработали более 2000 уникальных дизайнов.

Создание платка сродни созданию произведения искусства: работа с момента первого эскиза до последней проверки его качества занимает около двух лет.


Фото: omsk.inmyroom.ru

— Эти платки могут стать предметом коллекционирования и неплохим вложением средств — стоимость редких экземпляров год от года только растет, — уверена дизайнер.


Фото: omsk.inmyroom.ru

В качестве личного примера, Вера Савельева показывает спальню в своем загородном доме: над изголовьем кровати висит платок, оформленный в раму.


Фото: omsk.inmyroom.ru

Справедливости ради стоит отметить, что платок от Hermès — дорогое удовольствие. И за пару сотен долларов его далеко не все могут себе позволить в качестве аксессуара, не то, что на стену повесить.


Фото: omsk.inmyroom.ru

Но на заметку идею дизайнера взять можно: шелковый платок с красивым рисунком — не такая уж редкость.


Фото: omsk.inmyroom.ru

 

 
 
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Правда, и стоит это немало: платок-каре от Hermès уже много лет считается в мире моды по-настоящему культовой деталью.
 
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