Опубликованы первые четкие снимки китайского тяжелого истребителя пятого поколения

Новые фотографии китайского истребителя помогают в деталях рассмотреть внешние конструктивные элементы самолета. Фотографии были сделаны на испытательном аэродроме китайской корпорации Чэнду, сообщает портал The Drive.



Фото:thedrive.com

На снимках хорошо видны носовые датчики, предупреждающие об облучении вражеским радаром и о приближении ракет. Также можно рассмотреть, где размещены «утопленные» в фюзеляж антенны и другие приборы.

Четко видны и управляемые стабилизаторы, которые значительно улучшают маневренность истребителя. Перед кабиной можно рассмотреть установленную систему инфракрасного обнаружения цели, а также ее сопровождения.



Фото:thedrive.com

IRST заключается совсем в другом. Она позволяет сканировать воздушное пространство в поисках самолетов противника в пассивном режиме, то есть не обнаруживая себя. Поскольку никаких волн, которые улавливают датчики самолета противника, она не испускает.

Во внешнем виде китайской машины прослеживаются черты экспериментального российского истребителя МиГ 1.44 и американских невидимок пятого поколения F-22 и F-35.