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Опубликованы первые четкие снимки китайского тяжелого истребителя пятого поколения
Новые фотографии китайского истребителя помогают в деталях рассмотреть внешние конструктивные элементы самолета. Фотографии были сделаны на испытательном аэродроме китайской корпорации Чэнду,
На снимках хорошо видны носовые датчики, предупреждающие об облучении вражеским радаром и о приближении ракет. Также можно рассмотреть, где размещены «утопленные» в фюзеляж антенны и другие приборы.
Четко видны и управляемые стабилизаторы, которые значительно улучшают маневренность истребителя. Перед кабиной можно рассмотреть установленную систему инфракрасного обнаружения цели, а также ее сопровождения.
IRST заключается совсем в другом. Она позволяет сканировать воздушное пространство в поисках самолетов противника в пассивном режиме, то есть не обнаруживая себя. Поскольку никаких волн, которые улавливают датчики самолета противника, она не испускает.
Во внешнем виде китайской машины прослеживаются черты экспериментального российского истребителя МиГ 1.44 и американских невидимок пятого поколения F-22 и F-35.
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Во внешнем виде китайской машины прослеживаются черты экспериментального российского истребителя МиГ 1.44 и американских невидимок пятого поколения F-22 и F-35.
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