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Движение на МКАД в районе Игуменского тракта перекрыто: лопнула бетонная опора путепровода
ЧП на минской кольцевой автодороге: просевшая опора бетонного моста вынудила инспекторов ГАИ перекрыть движение на внутреннем кольце в районе развязке с Игуменским трактом.
Сейчас движение по внутреннем кольцу от улицы Чижевских до улицы Кижеватова затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. На внешнем кольце машины едут в обычном режиме.
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ЧП на минской кольцевой автодороге: просевшая опора бетонного моста вынудила инспекторов ГАИ перекрыть движение на внутреннем кольце в районе развязке с...
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