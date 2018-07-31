Движение на МКАД в районе Игуменского тракта перекрыто: лопнула бетонная опора путепровода

ЧП на минской кольцевой автодороге: просевшая опора бетонного моста вынудила инспекторов ГАИ перекрыть движение на внутреннем кольце в районе развязке с Игуменским трактом.

Сейчас движение по внутреннем кольцу от улицы Чижевских до улицы Кижеватова затруднено. Водителей просят выбирать альтернативные маршруты. На внешнем кольце машины едут в обычном режиме.