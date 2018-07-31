Третья смена Как понять, хорошо ли ребёнку в лагере?

Ситуация, когда ребёнок, отправленный родителями в лагерь на отдых и оздоровление, вдруг через день-два звонит и со слезами просит забрать его домой, возникает часто. Родители при этом думают, что ребенку плохо в лагере, что его там обижают. И даже не догадываются, что иногда сами провоцируют у детей подобный настрой.

Мы разобрали самые частые варианты развития событий вместе с семейным психотерапевтом Еленой ЧЕБОТАРЕВОЙ.

Причины

Если ребёнок, не успев приехать в лагерь, сразу просит забрать его домой, не торопитесь садиться за руль, покупать билет на ближайший поезд или самолёт. Попытайтесь разобраться, в чём дело. Поговорите с вожатыми, воспитателями. Если лагерь находится недалеко, то можно приехать и оценить ситуацию на месте, чтобы понять причины такой реакции у ребенка. Они могут быть как серьёзные, так и несущественные.

Нет друзей

Не у всех детей сразу складываются отношения в новом коллективе. Кто-то быстро находит общий язык со сверстниками и заводит приятелей, другие по природе своей с трудом сближаются с новыми людьми. Поддержите застенчивого ребёнка, расскажите о его особенностях воспитателю или вожатым, чтобы те помогли ему влиться в коллектив. В хороших лагерях, как правило, предусмотрены занятия и кружки для разных детей – активных и пассивных, робких и боевых.

Здесь – не дом

Когда «домашний» ребёнок сталкивается с тем, что в лагере быт организован не так, как дома, что есть некие общие правила – когда вставать, ложиться, обедать и так далее – и не всегда бывает возможность уединиться, то первая реакция оказывается именно такой: «Мне здесь не нравится, заберите меня домой». Подобные спонтанные просьбы означают, что ребёнку нужно дать время, чтобы привыкнуть. И через несколько дней может обнаружиться, что всё не так уж плохо, а ребёнок отлично проводит время.

Хочу к маме

Вроде все хорошо, но ребёнок грустит. Это нормальная реакция. Если ребёнок тоскует по дому и близким, значит, он вас очень любит. Поддержите его, скажите, что тоже скучаете, признайте его чувства: «Я тебя понимаю, мы тоже грустим без тебя». Навестите в родительский день или в выходные. Объясните, что он сможет интересно провести время, а потом ему будет о чём рассказать родителям. Иногда советуют, напротив, не приезжать и не звонить, чтобы у ребёнка быстрее прошла грусть по дому. Это неправильно. Тоска, конечно, пройдёт, но напряжение и обида останутся. Поэтому лучше находиться в контакте друг с другом, но дать время на адаптацию.

Подрались

Да, дети иногда дерутся. Если ваш ребёнок на кого-то напал, то стоит провести разъяснительную беседу, разобраться, что его на это подвигло, постараться сначала понять его чувства, а уже потом делать выводы. Часто дети не умеют выражать словами эмоции, «проговаривать» отношения, в этом им могут помочь взрослые. И когда у ребёнка стресс, а смена обстановки – это всегда стресс, могут возникать самые разные нарушения поведения.

Его обижают

Если ребенка обижают, портят его вещи, то лучше, конечно, ребёнка забрать. Одно дело, когда в школе возникают сложности в общении с одноклассниками: нужно разрешать конфликт и пытаться налаживать отношения. Но оставлять ребенка в лагере при конфликтных ситуациях точно нет смысла. Ради чего эти мучения? Закалять его таким образом совершенно не нужно. Утешьте его, объясните, что он не виноват в случившемся, что люди разные, не все и не всегда ведут себя правильно.

Ошибки родителей

Некоторые папы любят напутствовать сыновей: «Если тебя кто-то ударит, дай сдачи, будь мужчиной». Но если ребёнок психологически не готов перешагнуть черту, чтобы ударить, сделать кому-то больно, такой совет ему не поможет.

Не говорите ребёнку, что в лагере не стоит дружить с «плохими» ребятами, которые курят, дерутся, неприлично ругаются и так далее. Подростки к мнению родителей обычно прислушиваются меньше, чем к доводам сверстников. Постарайтесь понять, зачем он копирует чужое поведение, объясните, почему вы расстраиваетесь из-за этого и чем все может закончиться.

Многие родители, отправившие ребёнка в лагерь, не могут справиться с собственной тревогой и звонят ему чуть ли не каждый час с расспросами: что он делает, что поел, с кем дружит. Мало того что такой навязчивый контроль и гиперопека мешают ребёнку учиться самостоятельно принимать решения, это может уронить его авторитет в глазах сверстников, которые решат, что он маменькин сынок или дочка. Старайтесь сдерживать себя и не звонить чаще одного раза в день.

Юлия БОРТА, Ирина ПЕТРЕНКО