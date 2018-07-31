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Несгораемая сумма. Как можно компенсировать вклады времен СССР

01.08.2018 15:58 — Разное | Аргументы и факты  
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Несгораемая сумма. Как можно компенсировать вклады времен СССР
Фото из открытых источников

Вернуть белорусам обесценившиеся в 90-е годы советские вклады невозможно: денег на это нет. Так звучит официальная позиция. Но ведь компенсировать людям утраченные сбережения можно и по-другому. Как? Разбирается «АиФ».

Прежде чем ответить на главный вопрос, волнующий тысячи наших читателей, нужно понять, о каких суммах вообще идет речь.

- Распад СССР в 1991 году спровоцировал галопирующую инфляцию, которая обесценила накопления граждан, заработанные честным трудом. По моим расчетам, сделанным на основе данных Белстата, с января 1991 г. по июнь 2018 г. потребительские цены в Беларуси возросли в 65,3 млн раз. По данным Национального банка, на 1 января 1991 г. рублевые депозиты населения составляли 18,2 млрд руб. На тот момент валютных депозитов в банковской системе страны не было. Если пересчитать указанный показатель в сопоставимых ценах июня 2018 г., то текущий размер советских вкладов населения составляет около 11,9 млрд руб. (с учетом трех деноминаций белорусского рубля), или около $6 млрд в долларовом эквиваленте, - эксклюзивно для «АиФ» подсчитал аналитик исследовательской группы BusinessForecast.by Александр МУХА.

По словам эксперта, в данном случае речь идет лишь о компенсации величины накопленной инфляции. Александр Муха оценивает: если в качестве платы за пользование чужими деньгами дополнительно начислить по вкладам проценты по ставке 5% годовых, то текущий размер советских вкладов населения (с учетом процентов) будет составлять около 45,4 млрд руб., или около $22,8 млрд в эквиваленте.

Несгораемая сумма. Как можно компенсировать вклады времен СССР
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- По нынешним белорусским меркам это очень существенные цифры. Для сравнения: на 1 июля 2018 г. рублевые вклады физических лиц составляли 6,333 млрд руб., а валютные депозиты – $7,159 млрд. Суммарно в долларовом эквиваленте вклады населения оцениваются в $10,342 млрд. Представленные цифры наглядно иллюстрируют катастрофический масштаб экономических потерь белорусов в результате распада Советского Союза.

Забрать у преступников

По мнению Александра Мухи, вклады нужно погашать поэтапно. Причем, если владелец депозита ушел из жизни, деньги должны получить его родственники. Например, есть вариант передачи вкладчикам в счет погашения их сбережений государственных активов: акций ведущих государственных предприятий и банков, объектов недвижимости, земельных участков и др.

Несгораемая сумма. Как можно компенсировать вклады времен СССР
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- Я бы еще обратил внимание на возможность компенсации вкладов за счет средств коррупционеров и экономических преступников. Данный вариант предполагает запуск антикоррупционной кампании в целях выявления скрытых доходов и активов коррупционеров и экономических преступников, в том числе активов, размещенных за рубежом (включая офшорные юрисдикции).

Эксперт не исключает и возможности изыскать деньги в республиканском бюджете или Агентстве по гарантированному возмещению банковских вкладов (депозитов) физических лиц.

- Профицит республиканского бюджета в январе-мае 2018 г. составил 2,856 млрд руб., а резервы Агентства сегодня превышают 1,4 млрд руб.

Народная приватизация

- У самого на советской книжке осталась 1000 рублей, - признается «АиФ» основатель консалтинговой компании Sinkevich Technologies Александр СИНКЕВИЧ. – Думаю, наиболее перспективно было бы решить вопрос путем проведения народной приватизации. Подобные проекты, причем вполне успешные, у нас  уже есть, например, с Минским заводом игристых вин. Такой вариант требует тщательной проработки – экономической, законодательной и информационной. И тогда он даст второе дыхание перспективным, но недофинансированным отраслям отечественной экономики, а заодно будет постепенно взращивать в среднем классе слой национальных инвесторов и предпринимателей. Также можно рассмотреть вариант с пенсионными социальными программами. Дело в том, что большинство держателей советских вкладов уже достигли определенного возраста, и для них предложение дополнительного социального пакета будет интересно. В частности, речь может идти о санаторно-курортном оздоровлении, оказании медицинских услуг и т.д. Заслуживает рассмотрения и мысль, высказанная ранее на страницах «АиФ», о возможности компенсировать советские вклады их владельцам путем временного уменьшения платежей за коммунальные услуги. Сегодня это особенно актуально, учитывая, что очередные повышения стоимости ЖКУ не за горами. Такой подход позволил бы поддержать возрастное население, компенсировать ему утраченные накопления, а также профинансировать отрасль ЖКХ.

Экономить

– Если рассматривать в качестве компенсации льготы на приобретение всевозможных товаров и услуг, то нужно понимать, что кто-то все равно будет вынужден заплатить полную стоимость – будь то бюджет, внебюджетный фонд или предприятие. Также не подойдут и налоговые льготы, ведь в этом случае бюджет лишится части доходов, - считает финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна КУЛАКОВА. - В нашей ситуации выходом из положения может стать простая экономия. Опыт утверждения бюджета на 2018 год показал, что при большой необходимости основные статьи бюджетных расходов могут быть урезаны. Так, суммы расходов на финансирование национальной экономики в проекте и уже утвержденном бюджете различались на 9%, на финансирование здравоохранения – на 7%, силовиков – на 2%. Сэкономленные деньги были направлены в резервный фонд президента Беларуси. Примерно по такому же принципу можно было бы подкопить денег и на частичную компенсацию вкладов. Или направить на эти цели часть профицита бюджета.

Уважаемые читатели, а какие возможности компенсации советских вкладов вы считаете самыми реальными? Присылайте ваши предложения к нам в редакцию. 

КСТАТИ

По меньшей мере половина стран бывшего Советского Союза или уже закрыла вопрос с компенсацией советских вкладов, или находится в процессе. Как правило, возмещения не слишком большие. Например, в России компенсация выплачивается в размере суммы денег на советском счете, умноженной на 2 или 3. Для сравнения: в Азербайджане за каждый советский рубль выплатили по 0,5-1 доллару.  

 
 
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Вернуть белорусам обесценившиеся в 90-е годы советские вклады невозможно: денег на это нет. Так звучит официальная позиция. Но ведь компенсировать людям утраченные...
 
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