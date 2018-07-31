Масштабная кампания по сносу незаконных построек начинается после страшных пожаров в Греции

Только в небольшом посёлке Мати, который больше всего пострадал от разгула стихии, без согласования с властями были возведены более 150 зданий.

В результате люди не могли пройти к морю во время пожаров и погибали в огне. Снос нелегальных строений затронет не только Аттику, где бушевало пламя, но и другие регионы. Напомним, смертоносные пожары в Греции, которые унесли жизни более 90 человек, вспыхнули в начале минувшей недели предположительно из-за жары. Но не исключён и поджог.