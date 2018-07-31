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Свежие цифры с полей: более 2,5 миллионов тонн зерна уже в закромах
Аграрии Брестчины впереди – они уже убрали более 70 процентов площадей и намолотили почти 730 тысяч тонн.
На Гродненщине преодолели 50-процентный рубеж, Минская область приближается, хотя по намолоту опережает гродненцев. Все остальные регионы приступили к уборочной позже. У них и цифры намолота пока не столь высоки. В целом по стране убрано больше 40 процентов площадей. Намолочено два миллиона 753 тысячи тонн зерна.
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Аграрии Брестчины впереди – они уже убрали более 70 процентов площадей и намолотили почти 730 тысяч тонн.
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