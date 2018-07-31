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Александр Лукашенко проверил, как идёт уборка зерновых в Минском районе

01.08.2018 16:20 — Разное | ОНТ  
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Собрать всё до зёрнышка. Президент требует приложить максимум усилий во время уборочной. Александр Лукашенко сегодня проверил, как идёт уборка зерновых в Минском районе.

Разговор с теми, кто ответственен за урожай, состоялся на полях 1-й Минской птицефабрики. Погода вновь не балует аграриев. А потому, по предварительным расчётам, каравай будет меньше на полмиллиона тонн по сравнению с прошлогодним. Однако запасы зерна в полтора миллиона тонн, по мнению Президента, позволяют уверенно смотреть в завтрашний день. Хлеба хватит на всех, при условии, что с полей уберут каждое зёрнышко. Александр Лукашенко подчеркнул, что сложные погодные условия подпортили урожай не во всех регионах. А потому решающим фактором становится скорость уборочной.

К слову, недобор зерна в этом году ожидается во многих странах: Германии, Польше, Франции, Испании. В России прогнозируют уменьшение урожая на четверть. Импорт станет для части стран вынужденной мерой. Беларуси развитие сельского хозяйства обходится дешевле, чем ввоз продовольствия из-за границы.

Зарабатывает на сельском хозяйстве и сама страна. Продажи белорусского продовольствия диверсифицируют по всему миру, чтобы не привязываться к одному рынку. 

 
 
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​Собрать всё до зёрнышка. Президент требует приложить максимум усилий во время уборочной. Александр Лукашенко сегодня проверил, как идёт уборка зерновых в...
 
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