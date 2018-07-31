СМИ: Google вернётся в Китай с оптимизированным для цензуры поисковиком

Google планирует запуск оптимизированной для воздействия государственных цензоров поисковой системы в Китае, сообщает Engadget со ссылкой на публикацию The Intercept.





По информации источников The Intercept, специальная версия поисковика будет ограничивать доступ пользователей к информации о правах человека, демократии, религии и протестах. Кодовое имя проекта — Dragonfly, и работу над ним ведут с весны 2017-го.

Попавшие в руки издания документы утверждают, что поисковое приложение (пока речь идёт только об Android-версии) будет автоматически идентифицировать сайты, заблокированы «Великим китайским фаерволом». Такие ресурсы попросту изымают из выдачи — а по запрещённым поисковым запросам не будут показывать вообще ничего. В таком режиме будет работать вся платформа Google, включая изображения, проверку правописания и поисковые подсказки.

В случае запуска Dragonfly это станет разворотом на 180 градусов в политике компании, которая ушла с рынка китая в 2010 году, отказавшись углублять цензуру. Впрочем, с 2006 по 2010 годы в стране работала ограниченная версия Google.