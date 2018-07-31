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Основатель Litecoin помогает HTC в разработке блокчейн-смартфона
Производитель электроники HTC будет разрабатывать телефон на базе блокчейна совместно с создателем криптовалюты и платёжной системы Litecoin Чарли Ли,
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Релиз смартфона Exodus назначен на осень, точную дату выпуска обещают сообщить позже. Создатели утверждают, что это одна из первых в мире мобильных платформ, с помощью которой можно будет заключать смарт-контракты, пользоваться децентрализованными приложениями и возможностями блокчейна. НТС — не единственный производитель смартфонов, который осваивает технологию. Например, собственный смартфон с поддержкой блокчейна стоимостью в $1 тысячу недавно выпустила компания Sirin Labs.
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