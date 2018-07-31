Основатель Litecoin помогает HTC в разработке блокчейн-смартфона

Производитель электроники HTC будет разрабатывать телефон на базе блокчейна совместно с создателем криптовалюты и платёжной системы Litecoin Чарли Ли, пишет The Next Web.





Ли сообщил в своём Twitter, что будет сотрудничать с компанией НТС в качестве советника при создании нового смартфона под названием Exodus. По его словам, рынку необходимо устройство для безопасной работы с криптовалютами. Он добавил, что в новый смартфон внедрят поддержку криптовалюты Litecoin и протокола Lightning Network. Также устройство будет поддерживать другие криптовалюты — например, биткоин.

Релиз смартфона Exodus назначен на осень, точную дату выпуска обещают сообщить позже. Создатели утверждают, что это одна из первых в мире мобильных платформ, с помощью которой можно будет заключать смарт-контракты, пользоваться децентрализованными приложениями и возможностями блокчейна. НТС — не единственный производитель смартфонов, который осваивает технологию. Например, собственный смартфон с поддержкой блокчейна стоимостью в $1 тысячу недавно выпустила компания Sirin Labs.