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Основатель Litecoin помогает HTC в разработке блокчейн-смартфона

01.08.2018 14:20 — Разное | dev.by  
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Производитель электроники HTC будет разрабатывать телефон на базе блокчейна совместно с создателем криптовалюты и платёжной системы Litecoin Чарли Ли, пишет The Next Web.

Основатель Litecoin помогает HTC в разработке блокчейн-смартфона

Ли сообщил в своём Twitter, что будет сотрудничать с компанией НТС в качестве советника при создании нового смартфона под названием Exodus. По его словам, рынку необходимо устройство для безопасной работы с криптовалютами. Он добавил, что в новый смартфон внедрят поддержку криптовалюты Litecoin и протокола Lightning Network. Также устройство будет поддерживать другие криптовалюты — например, биткоин.

Релиз смартфона Exodus назначен на осень, точную дату выпуска обещают сообщить позже. Создатели утверждают, что это одна из первых в мире мобильных платформ, с помощью которой можно будет заключать смарт-контракты, пользоваться децентрализованными приложениями и возможностями блокчейна. НТС — не единственный производитель смартфонов, который осваивает технологию. Например, собственный смартфон с поддержкой блокчейна стоимостью в $1 тысячу недавно выпустила компания Sirin Labs.

Читайте также: HTC анонсировала блокчейн-смартфон c поддержкой криптовалютных протоколов

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Производитель электроники HTC будет разрабатывать телефон на базе блокчейна совместно с создателем криптовалюты и платёжной системы Litecoin Чарли Ли, пишет The Next Web. ...
 
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