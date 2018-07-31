Под Оршей женщина заживо сгорела в автомобиле во время крупного ДТП

Как стало известно, автомобиль Toyota Land Cruiser под управлением 42-летнего мужчины двигался по трассе М8. В это время около 175-го км автодороги начала разворачиваться на трассе грузовая «Газель».

В тот момент, когда «Газель» стала перпендикулярно проезжей части, в район топливного бака произошел удар автомобиля Toyota. Обе машины загорелись, сообщили представители отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома.

В результате аварии водитель «Газели» и одна пассажирка с ожогами тела различной степени доставлены в больницу, вторая пассажирка сгорела на месте. Водитель и два пассажира легковушки не пострадали.