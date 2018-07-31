​Скрывать лицо в общественных местах запретили в Дании

В Дании теперь запрещено скрывать лицо в общественных местах. С этого дня вступил в силу новый закон.

Ограничения коснулись в первую очередь мусульманских одеяний (это паранджа и никаб). Инициаторы считают, что таким образом притесняются права женщин, а также создаётся угроза общественной безопасности. Помимо этого, под запрет попали различные маски, за исключением карнавальных, и шлемы. Штраф за первое нарушение составит 135 евро, а затем размер может увеличиться десятикратно.