База данных о доходах белорусов: что интересует налоговиков

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Какую информацию наниматели будут сообщать налоговикам?

Какие данные не нужно передавать налоговой?

Когда наниматели начнут делиться с налоговой информацией?

Какие данные нужно сообщать помимо доходов?

Как будут подаваться данные?

Сведения нужно подавать один раз в квартал. Для этого нововведения власти внесут изменения в Налоговый кодекс.посмотрел, какие данные наниматели будут сообщать налоговикам, и узнал, для чего создается база.В базе будет содержаться информация обо всех денежных поступлениях белорусов. Здесь будут собраны данные как о поступлениях внутри страны, так и из-за рубежа, об этом ранее сообщали в МНС.рассказывала ранее заместитель министра по налогам и сборамОрганизации и ИП должны будут, к примеру, предоставлять в налоговую данные о доходах (займах, кредитах), удержание подоходного налога производится как за счет средств физлица, так и нанимателя, а также о денежных поступлениях (займах, кредитах, продаже недвижимости и автомобилей), исчисление подоходного налога с которых не производится. Также наниматели будут подавать информацию об имущественных, профессиональных налоговых вычетах, социальных, стандартных налоговых вычетах. Среди других данных, которые будут передаваться в налоговую, — расходы по операциям с ценными бумагами и финансовыми инструментами срочных сделок.Это и доходы, получаемые работником от нанимателя по месту основной работы, включая вознаграждение за выполнение трудовых и иных обязанностей, премии, отпускные, иные доходы, в том числе выплачиваемые из средств внебюджетного фонда социальной защиты населения (ФСЗН), а также доходы по трудовым договорам (доходы внутренних и внешних совместителей).Также сообщаться будут денежное довольствие военнослужащих; авторские вознаграждения, доплаты за ученые степени и ученые звания, денежные выплаты гражданам, имеющим почетные звания; оплата путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей; выходное пособие; денежная помощь выпускникам учреждений образования, которым место работы предоставлено путем распределения, направления и многая другая информация.Справка. К примеру, к стандартным налоговым вычетам относятся вычеты на ребенка до 18 лет или иждивенца; для инвалидов, ветеранов, лиц, принимавших участие или пострадавших на аварии на ЧАЭС и иных лиц; на ребенка до 18 лет или иждивенца для вдовы (вдовца), одинокого родителя, приемного родителя, опекуна или попечителя, родителей, имеющих 2 и более детей до 18 лет или ребёнка-инвалида до 18 лет.К социальным налоговым вычетам относятся вычеты на расходы на оплату обучения и на оплаты страховых взносов.При этом наниматели также должны будут сообщать налоговикам данные о доходах, удержание подоходного налога с которых производится за счет средств физлица.Не включаются доходы, в отношении которых налоговые агенты не производят исчисление подоходного налога:микрозаймы, предоставляемые микрофинансовыми организациями физическим лицам в порядке, предусмотренном законодательством;коммерческие займы;кредиты, выдаваемые банками на общих основаниях;выплачиваемые заготовительными организациями потребительской кооперации и (или) другими организациями, индивидуальными предпринимателями физическим лицам доходы за приобретаемую у них продукцию (за исключением продукции пчеловодства).Сейчас информационная база данных о доходах населения работает в тестовом режиме. Любой наниматель сейчас может поэкспериментировать и попробовать подавать сведения о доходах сотрудников.Полностью база заработает с 1 января 2019 года. Наниматели в обязательном порядке должны будут предоставлять налоговикам данные.поясняла Светлана Шевченко.В справке о доходах своих сотрудников наниматели помимо ФИО будут указывать пол, дату рождения, гражданство, ставку подоходного налога.— говорят в МНС.Наниматели будут подавать справку о доходах физлица в налоговую по месту своей постановки на учет.— поясняют в МНС.Создание справок в электронном виде и последующая их передача на портал МНС может осуществляться несколькими способами:- через установленную программу «налоговый агент» (ее можно скачать на сайте МНС), которая позволяет на основании введенной информации о доходах физического лица формировать электронный файл требуемого формата;- через сервис «личный кабинет» на сайте МНС, доступ к которому осуществляется с помощью ЭЦП.— поясняют в ведомстве.