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Лукашенко не дождались не только в Гомеле, но и в Александрии
Фото Сергея Гудилина
Александр Лукашенко не только не прибыл «с инспекцией» в Гомель, где его ждали 27 июля и куда съехались спецслужбы и журналисты.
Не доехал он также и до Александрии, родной деревни, где его ждали на три дня отдыха - с 27 по 30 июля. Об этом стало известно
Напомним, что отмена этих визитов породила слухи про
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Президент должен был провести в родной деревне три дня.
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