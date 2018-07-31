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ЧП на МКАД: лопнула опора путепроводав Лошице, перекрыто движение

01.08.2018 15:27 — Разное | UDF  
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Фото: Дмитрий Брушко / TUT.BY
В Минске просел путепровод МКАД в Лошице. Это случилось в районе развязки улиц Бабушкина-МКАД-Игуменский тракт.

— Лопнуло бетонное перекрытие путепровода. Там, где развязка Бабушкина-МКАД-Игуменский тракт, — сообщают корреспонденты TUT.BY. — Движение перекрыто, на месте работают сотрудники ГАИ.

ЧП на МКАД: лопнула опора путепроводав Лошице, перекрыто движение

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

В своем телеграм-канале ГАИ Минска сообщает: «Уважаемые водители, Госавтоинспекция обращает внимание, что на данный момент, в связи с проведением ремонтных работ (произошло проседание асфальтного покрытия на внутреннем кольце МКАД) будет закрыто движение транспорта в районе пересечения Игуменского тракта и МКАД по путепроводу и под ним. Убедительная просьба учитывать эту информацию при выборе маршрута следования!!!»

ЧП на МКАД: лопнула опора путепроводав Лошице, перекрыто движение

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По данным ГАИ, произошел провал проезжей части дороги в третьей полосе движения.

По предварительной информации, лопнула опора моста. На данный момент затруднено движение по МКАД на внутреннем кольце — со стороны ул. Чижевских в направлении ул. Кижеватова.

ЧП на МКАД: лопнула опора путепроводав Лошице, перекрыто движение

Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске просел путепровод МКАД в Лошице. Это случилось в районе развязки улиц Бабушкина-МКАД-Игуменский тракт.
 
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