ОффТОП: неизвестный поджег заправку горящей бумагой (ВИДЕО)

Полиция разыскивает неизвестного мужчину, который устроил пожар на заправке в Нью-Йорке.

Видео с места происшествия распространила полиция города.

На кадрах видно, как молодой человек начинает лить топливо в канистру, затем немного проливает на стену терминала, а потом полностью обливает его бензином. Поджигает бумагу, которую все это время держит в руке, и кладет ее в лужу бензина.

Топливо моментально вспыхивает, поджигатель едва успевает отбежать. В результате происшествия пострадал один человек, который находился рядом. 21-летнего парня доставили в больницу с сильными ожогами.

По информации полиции, поджигатель сбежал. Отмечается, что он приехал на заправку в районе Статен-Айленд на синем минивэне.