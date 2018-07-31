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ОффТОП: неизвестный поджег заправку горящей бумагой (ВИДЕО)

01.08.2018 — Разное | Новости Дзержинска  
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Полиция разыскивает неизвестного мужчину, который устроил пожар на заправке в Нью-Йорке.

Видео с места происшествия распространила полиция города.

На кадрах видно, как молодой человек начинает лить топливо в канистру, затем немного проливает на стену терминала, а потом полностью обливает его бензином. Поджигает бумагу, которую все это время держит в руке, и кладет ее в лужу бензина.

Топливо моментально вспыхивает, поджигатель едва успевает отбежать. В результате происшествия пострадал один человек, который находился рядом. 21-летнего парня доставили в больницу с сильными ожогами.

По информации полиции, поджигатель сбежал. Отмечается, что он приехал на заправку в районе Статен-Айленд на синем минивэне.

 
 
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Полиция разыскивает неизвестного мужчину, который устроил пожар на заправке в Нью-Йорке.
 
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