Место проведения чемпионата по болотному футболу ИЗМЕНЕНО! (Фото)





Молодежный чемпионат Вороновского района по болотному футболу состоится 4 августа

в г.п. Вороново, на поле, расположенном между улицами Литовчика, Стрельникова и Железнодорожной. Смотрите фото!







Начало в 10.00.

Участниками чемпионата могут быть команды, принимающие условия положения и состоящие из игроков, проживающих и (или) работающих на территории Вороновского района. Игровой состав — 5 основных (4+1) и до 5 запасных игроков, представитель.

Команда-победитель будет награждена Кубком и ценным подарком.