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Место проведения чемпионата по болотному футболу ИЗМЕНЕНО! (Фото)
01.08.2018 — Разное | Вороновская газета
Молодежный чемпионат Вороновского района по болотному футболу состоится 4 августа
в г.п. Вороново, на поле, расположенном между улицами Литовчика, Стрельникова и Железнодорожной. Смотрите фото!
Начало в 10.00.
Участниками чемпионата могут быть команды, принимающие условия положения и состоящие из игроков, проживающих и (или) работающих на территории Вороновского района. Игровой состав — 5 основных (4+1) и до 5 запасных игроков, представитель.
Команда-победитель будет награждена Кубком и ценным подарком.
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Молодежный чемпионат Вороновского района по болотному футболу состоится 4 августа в г.п. Вороново, на поле, расположенном между улицами Литовчика, Стрельникова и...
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