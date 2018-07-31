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Минчан зовут на ночную благотворительную пробежку
Участники команды «Крылья Ангелов» 2 августа зовут минчан на ночную полумарафонскую пробежку
Кто этот Саша, и почему он не спит?
— Саша — молодой человек с ДЦП, и дни напролет он проводит дома, — объясняют организаторы. — Попробуй не испытывать проблем со сном, если днем у тебя нет физической нагрузки! Саша рассказывал, что недавно бессонница мучила его целых 18 дней. И это проблема многих людей с инвалидностью. Обратить внимание окружающих на эту проблему, а заодно прогулять Сашу — социальная задача нашей ночной пробежки.
2 августа в 21.30 участники пробежки встретятся у Дворца спорта, чтобы размятся и в 22.00 стартовать. На выбор есть две дистанции — 5 км и 21 км. Чтобы участвовать в мероприятии, нужно
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Участники команды "Крылья Ангелов" 2 августа зовут минчан на ночную полумарафонскую пробежку #СашаНеСпит.
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