ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчан зовут на ночную благотворительную пробежку

01.08.2018 18:39 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Участники команды «Крылья Ангелов» 2 августа зовут минчан на ночную полумарафонскую пробежку #СашаНеСпит.


Фото носит иллюстративный характер

Кто этот Саша, и почему он не спит?

— Саша — молодой человек с ДЦП, и дни напролет он проводит дома, — объясняют организаторы. — Попробуй не испытывать проблем со сном, если днем у тебя нет физической нагрузки! Саша рассказывал, что недавно бессонница мучила его целых 18 дней. И это проблема многих людей с инвалидностью. Обратить внимание окружающих на эту проблему, а заодно прогулять Сашу — социальная задача нашей ночной пробежки.

2 августа в 21.30 участники пробежки встретятся у Дворца спорта, чтобы размятся и в 22.00 стартовать. На выбор есть две дистанции — 5 км и 21 км. Чтобы участвовать в мероприятии, нужно зарегистрироваться. Вместо того, чтобы платить за это взнос, организаторы призывают поддержать благотворительный проект «В социум бегом», который собирает средства на покупку и эксплуатацию беговых колясок в рамках Благотворительного забега Минского полумарафона.

Все пробеги команды «Крылья Ангелов» являются благотворительными: имеют не только спортивные и развлекательные цели, но и предлагают участникам собрать средства на специальное спортивное оборудование для детей с инвалидностью. В спортивной жизни «Крыльев Ангелов» принимают участие десятки минских семей с детьми и молодыми людьми с инвалидностью.

 
 
Ссылка на источник 60
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники команды "Крылья Ангелов" 2 августа зовут минчан на ночную полумарафонскую пробежку #СашаНеСпит.
 
Новости дня
Новости разные
 
​Владимир Игнатик вышел в 1/8 финала теннисного турнира в Чехии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика