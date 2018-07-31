Минчан зовут на ночную благотворительную пробежку

Участники команды «Крылья Ангелов» 2 августа зовут минчан на ночную полумарафонскую пробежку #СашаНеСпит .



Фото носит иллюстративный характер

Кто этот Саша, и почему он не спит?

— Саша — молодой человек с ДЦП, и дни напролет он проводит дома, — объясняют организаторы. — Попробуй не испытывать проблем со сном, если днем у тебя нет физической нагрузки! Саша рассказывал, что недавно бессонница мучила его целых 18 дней. И это проблема многих людей с инвалидностью. Обратить внимание окружающих на эту проблему, а заодно прогулять Сашу — социальная задача нашей ночной пробежки.

2 августа в 21.30 участники пробежки встретятся у Дворца спорта, чтобы размятся и в 22.00 стартовать. На выбор есть две дистанции — 5 км и 21 км. Чтобы участвовать в мероприятии, нужно зарегистрироваться . Вместо того, чтобы платить за это взнос, организаторы призывают поддержать благотворительный проект « В социум бегом », который собирает средства на покупку и эксплуатацию беговых колясок в рамках Благотворительного забега Минского полумарафона.

Все пробеги команды «Крылья Ангелов» являются благотворительными: имеют не только спортивные и развлекательные цели, но и предлагают участникам собрать средства на специальное спортивное оборудование для детей с инвалидностью. В спортивной жизни «Крыльев Ангелов» принимают участие десятки минских семей с детьми и молодыми людьми с инвалидностью.