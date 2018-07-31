Соревнования по шахматам прошли в Ленинском районе

В рамках IX Летней спартакиады «Сделай правильный выбор» состоялись соревнования по шахматам среди несовершеннолетних. Приняли участие 12 команд школ и гимназий Ленинского района в возрасте до 18 лет. Ребят пришли поддержать учителя, тренеры родители.



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Главный судья соревнований Дмитрий Берлин много лет обучает ребят шахматным премудростям. Он отметил высокую, даже профессиональную организованность игроков. Этот вид спорта требует от человека особых навыков и даже черт характера. Юные шахматисты казались такими серьезными и сосредоточенными, что даже победа в партии отражалась на лице лишь мгновенной улыбкой. Поэтому случайных любителей шахмат не было. Среди участников – Тарасевич Михаил, чемпион Республики Беларусь по шахматам среди юношей в возрасте до 16 лет в 2018 году и Оленев Максим, чемпион Республики Беларусь по шахматам среди мальчиков в возрасте до 8 лет в 2016 году.

После трех с половиной часов определились победители.



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Места в командном зачете распределились следующим образом:

1 место – у команды средней школы № 5;

2 место - у команды средней школы № 17;

3 место - у команды средней школы № 27;

«За волю к победе» сладким призом награждена команда средней школы № 8 г. Бреста им. В.Н. Карвата.

Победители в личном зачете:

среди девочек:

1 место – Никончук Маргарита (СШ № 17);

2 место – Марчук Софья (СШ № 27);

3 место – Коляда Ева (СШ № 8);

среди юношей:

1 место - Тарасевич Михаил (СШ № 9);

2 место - Скварнюк Давид (СШ № 5);

3 место - Оленев Максим (СШ № 17).

Организаторы спартакиады (комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних района, «Шахматно-шашечный клуб» парка культуры и отдыха, районный комитет «БРСМ», многопрофильный центр детей и молодежи, ОАО «Берестейский пекарь») предоставили сувениры и сладкие призы для победителей. Самым юным шахматистам - Охремук Илье (СШ № 16) и Наумчик Марине (СШ № 5) были вручены дорожные наборы шашек.