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Соревнования по шахматам прошли в Ленинском районе
01.08.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест
В рамках IX Летней спартакиады «Сделай правильный выбор» состоялись соревнования по шахматам среди несовершеннолетних. Приняли участие 12 команд школ и гимназий Ленинского района в возрасте до 18 лет. Ребят пришли поддержать учителя, тренеры родители.
Главный судья соревнований Дмитрий Берлин много лет обучает ребят шахматным премудростям. Он отметил высокую, даже профессиональную организованность игроков. Этот вид спорта требует от человека особых навыков и даже черт характера. Юные шахматисты казались такими серьезными и сосредоточенными, что даже победа в партии отражалась на лице лишь мгновенной улыбкой. Поэтому случайных любителей шахмат не было. Среди участников – Тарасевич Михаил, чемпион Республики Беларусь по шахматам среди юношей в возрасте до 16 лет в 2018 году и Оленев Максим, чемпион Республики Беларусь по шахматам среди мальчиков в возрасте до 8 лет в 2016 году.
После трех с половиной часов определились победители.
Места в командном зачете распределились следующим образом:
1 место – у команды средней школы № 5;
2 место - у команды средней школы № 17;
3 место - у команды средней школы № 27;
«За волю к победе» сладким призом награждена команда средней школы № 8 г. Бреста им. В.Н. Карвата.
Победители в личном зачете:
среди девочек:
1 место – Никончук Маргарита (СШ № 17);
2 место – Марчук Софья (СШ № 27);
3 место – Коляда Ева (СШ № 8);
среди юношей:
1 место - Тарасевич Михаил (СШ № 9);
2 место - Скварнюк Давид (СШ № 5);
3 место - Оленев Максим (СШ № 17).
Организаторы спартакиады (комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних района, «Шахматно-шашечный клуб» парка культуры и отдыха, районный комитет «БРСМ», многопрофильный центр детей и молодежи, ОАО «Берестейский пекарь») предоставили сувениры и сладкие призы для победителей. Самым юным шахматистам - Охремук Илье (СШ № 16) и Наумчик Марине (СШ № 5) были вручены дорожные наборы шашек.
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В рамках IX Летней спартакиады «Сделай правильный выбор» состоялись соревнования по шахматам среди несовершеннолетних. Приняли участие 12 команд школ и гимназий...
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