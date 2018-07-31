ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Соревнования по шахматам прошли в Ленинском районе

01.08.2018 18:52 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

В рамках IX Летней спартакиады «Сделай правильный выбор» состоялись соревнования по шахматам среди несовершеннолетних. Приняли участие 12 команд школ и гимназий Ленинского района в возрасте до 18 лет. Ребят пришли поддержать учителя, тренеры родители.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57739.php

Соревнования по шахматам прошли в Ленинском районе

Главный судья соревнований Дмитрий Берлин много лет обучает ребят шахматным премудростям. Он отметил высокую, даже профессиональную организованность игроков. Этот вид спорта требует от человека особых навыков и даже черт характера. Юные шахматисты казались такими серьезными и сосредоточенными, что даже победа в партии отражалась на лице лишь мгновенной улыбкой. Поэтому случайных любителей шахмат не было. Среди участников – Тарасевич Михаил, чемпион Республики Беларусь по шахматам среди юношей в возрасте до 16 лет в 2018 году и Оленев Максим, чемпион Республики Беларусь по шахматам среди мальчиков в возрасте до 8 лет в 2016 году.

После трех с половиной часов определились победители.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news57739.php

Соревнования по шахматам прошли в Ленинском районе

Места в командном зачете распределились следующим образом:

1 место – у команды средней школы № 5;

2 место - у команды средней школы № 17;

3 место - у команды средней школы № 27;

«За волю к победе» сладким призом награждена команда средней школы № 8 г. Бреста им. В.Н. Карвата.

Победители в личном зачете:

среди девочек:

1 место – Никончук Маргарита (СШ № 17);

2 место – Марчук Софья (СШ № 27);

3 место – Коляда Ева (СШ № 8);

среди юношей:

1 место - Тарасевич Михаил (СШ № 9);

2 место - Скварнюк Давид (СШ № 5);

3 место - Оленев Максим (СШ № 17).

Организаторы спартакиады (комиссия и инспекция по делам несовершеннолетних района, «Шахматно-шашечный клуб» парка культуры и отдыха, районный комитет «БРСМ», многопрофильный центр детей и молодежи, ОАО «Берестейский пекарь») предоставили сувениры и сладкие призы для победителей. Самым юным шахматистам - Охремук Илье (СШ № 16) и Наумчик Марине (СШ № 5) были вручены дорожные наборы шашек.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В рамках IX Летней спартакиады «Сделай правильный выбор» состоялись соревнования по шахматам среди несовершеннолетних. Приняли участие 12 команд школ и гимназий...
 
Новости дня
Новости разные
 
Минчан зовут на ночную благотворительную пробежку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.07.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Міёрскія навіны
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.08.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Полоцка
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Калiнкавiцкiя навiны
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Вороновская газета
Полымя
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Прамень
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика