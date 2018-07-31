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​«Символ любви, которая не заканчивается». Итальянец каждый день сидит на пляже с фотографией своей покойной жены и смотрит на море

01.08.2018 18:52 — Разное | ОНТ  
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70-летний итальянец каждый день берёт на пляж фотографию своей покойной жены и сидит там, глядя на море. Он говорит, что делает это в знак любви, которая не заканчивается.

Джузеппе Джордано каждый день ходит на один и тот же маленький пляж в Гаэте (Италия), чтобы просто сидеть и смотреть на море вместе с фотографией своей покойной жены Иды.

Одинокого пенсионера сначала заметил владелец близлежащей пиццерии. Он сделал снимок, который быстро стал вирусным после того, как он опубликовал его в социальных сетях.

После этого хозяин заведения решил подойти к тоскующему итальянцу и поговорить. Он был уверен, что за ежедневным ритуалом этого человека была трогательная история. Он оказался прав.

Джордано рассказал ему, что очень скучал по своей жене, которая умерла после борьбы с раком семь лет назад и не хотел с ней расставаться.

Пляж, на который он ходил, был когда-то их любимым местом для свиданий.

Пара поженилась в 1969 году. У них трое детей. Супруги прожили вместе более 50 лет, а познакомились, когда им было всего по 16.

Владелец пиццерии признался, что был поражен тем, что мистер Джордано плакал на пляже. Он сказал, что думает, что таких мужчин больше не существует.

 
 
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Джузеппе Джордано каждый день ходит на один и тот же маленький пляж в Гаэте (Италия), чтобы просто сидеть и смотреть на море вместе с фотографией своей покойной жены...
 
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