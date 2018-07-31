|
Купание в Лидском озере разрешено без ограничений
01.08.2018 — Разное | Лидская газета
Таким образом, предписание главного государственного санитарного врача Лидского раойна №13 от 20 июля 2018 года об ограничении купания детей в зонах рекреации пляжей правого и левого берега Лидского озера утрачивает силу. Купание детей, взрослых и занятие водными видами спорта разрешается без ограничений.
Лидским зональным ЦГЭ мониторинг качества воды Лидского озера и других официальных зон отдыха продолжается.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщил «Лідскай газеце» главный государственный санитарный врач Алексей Орачев, очередные пробы воды, отобранные из зоны отдыха Лидского озера (зона купания...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)