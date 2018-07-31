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Купание в Лидском озере разрешено без ограничений

01.08.2018 — Разное | Лидская газета  
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Купание в Лидском озере разрешено без ограничений
Как сообщил «Лідскай газеце» главный государственный санитарный врач Алексей Орачев, очередные пробы воды, отобранные из зоны отдыха Лидского озера (зона купания – правый и левый берег), по микробиологическим показателям соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, а также жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены.

Таким образом, предписание главного государственного санитарного врача Лидского раойна №13 от 20 июля 2018 года об ограничении купания детей в зонах рекреации пляжей правого и левого берега Лидского озера утрачивает силу. Купание детей, взрослых и занятие водными видами спорта разрешается без ограничений.

Лидским зональным ЦГЭ мониторинг качества воды Лидского озера и других официальных зон отдыха продолжается.

 
 
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Как сообщил «Лідскай газеце» главный государственный санитарный врач Алексей Орачев, очередные пробы воды, отобранные из зоны отдыха Лидского озера (зона купания...
 
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