Купание в Лидском озере разрешено без ограничений



Как сообщил «Лідскай газеце» главный государственный санитарный врач Алексей Орачев, очередные пробы воды, отобранные из зоны отдыха Лидского озера (зона купания – правый и левый берег), по микробиологическим показателям соответствуют требованиям санитарных норм и правил. Возбудители кишечных инфекций бактериальной природы, а также жизнеспособные яйца гельминтов, онкосферы тениид и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших не обнаружены.

Таким образом, предписание главного государственного санитарного врача Лидского раойна №13 от 20 июля 2018 года об ограничении купания детей в зонах рекреации пляжей правого и левого берега Лидского озера утрачивает силу. Купание детей, взрослых и занятие водными видами спорта разрешается без ограничений.

Лидским зональным ЦГЭ мониторинг качества воды Лидского озера и других официальных зон отдыха продолжается.