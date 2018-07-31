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Сначала подняли, теперь снижают. В регионах начали урезать плату за пользование общежитиями

01.08.2018 18:55 — Разное | Tut.by  
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Регионы начали снижать плату за пользование жилыми помещениями в общежитиях.  Первой ценник сократила Минская область. Соответствующее решение Минского облисполкома уже вступило в силу. В жировках за август суммы будут в три раза меньше, чем за предыдущий месяц, отмечают специалисты. Напомним, ранее профсоюзы выступали с критикой, что стоимость проживания в «общагах» предприятий и организаций выросла от 24 до 96%, что «неправильно, ведь зарплата большинства тех, кто живет в общежитии — молодых специалистов, семей с детьми, остается практически на одном уровне».  


Александра Квиткевич, TUT.BY

В государственном объединении «ЖКХ Минской области» нам сказали, что для подсчета платы за пользование помещением в общежитии будет применяться понижающий коэффициент 0,3.

— Это значит, что люди, живущие в общежитиях, будут платить в три раза меньше в зависимости от площади помещения, которым они пользуются, — пояснили в объединении.

Это же написано и в документе. Там сказано, что теперь «при определении размера платы за пользование жилым помещением в общежитии применяются корректирующие коэффициенты, которые перемножаются между собой по специальной формуле.

При вычислении будет учитываться местонахождение жилого помещения — в городе, поселке городского типа он составит 0,5. Если общежитие находится в другом населенном пункте, коэффициент равен 0,2. Сумма также будет зависеть и от категории общежития. Если оно относится к первой категории, коэффициент равен 1. Если ко второй — 0,9. Для общежитий третей категории коэффициент равен 0,8.

К первой категории общежитий относятся те, в которых в блоках есть комнаты, санузел и кухня. Ко второй — те, где в блоках есть комнаты и санузел, а кухня общего пользования находится на этаже. К третьей — те, в которых в блоках есть только комнаты, а кухни, санузлы и душевые помещения — общего пользования.

Сыграет роль и степень благоустройства жилых помещений. Чем хуже благоустроены — тем меньше придется платить. Еще один фактор — общая площадь занимаемого жилого помещения.

Напомним, регионы ввели плату за пользование жилыми помещениями в общежитиях, из-за чего для жильцов заметно «потяжелели» платежки. Стоимость проживания в «общагах» предприятий и организаций выросла от 24 до 96%, что «неправильно, ведь зарплата большинства тех, кто живет в общежитии — молодых специалистов, семей с детьми — остается практически на одном уровне», заявляли ранее в федерации профсоюзов. Профсоюзы обратились в правительство с предложением пересмотреть решения, от которых зависит плата за пользование жилыми помещениями.

Напомним, ранее в федерации профсоюзов отмечали, что постоянно получают обращения из-за роста стоимости проживания в общежитиях предприятий и организаций. «Рост платежей составил от 24% до 96%, а это неправильно, ведь зарплата большинства тех, кто живет в общежитии — молодых специалистов, семей с детьми, остается практически на одном уровне», — отмечают профсоюзы.

— Мы видим, что в ряде регионов плата за общежитие увеличилась почти на 90%: если раньше человек отдавал за комнату 60 рублей, то сегодня — 100 и больше, — заявил ранее председатель федерации профсоюзов Михаил Орда.

Федерация профсоюзов ранее предложила Нацсовету по трудовым и соцвопросам рекомендовать облисполкомам и Мингорисполкому во взаимодействии с МАРТ, Минжилкомхозом пересмотреть решения, от которых зависит плата за пользование жилыми помещениями.

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Пока решение о снижении приняли только в Минской области. "Будут платить в 3 раза меньше".
 
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