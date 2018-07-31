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Сначала подняли, теперь снижают. В регионах начали урезать плату за пользование общежитиями
Регионы начали снижать плату за пользование жилыми помещениями в общежитиях. Первой ценник сократила Минская область. Соответствующее
В государственном объединении «ЖКХ Минской области» нам сказали, что для подсчета платы за пользование помещением в общежитии будет применяться понижающий коэффициент 0,3.
— Это значит, что люди, живущие в общежитиях, будут платить в три раза меньше в зависимости от площади помещения, которым они пользуются, — пояснили в объединении.
Это же написано и в документе. Там сказано, что теперь «при определении размера платы за пользование жилым помещением в общежитии применяются корректирующие коэффициенты, которые перемножаются между собой по специальной формуле.
При вычислении будет учитываться местонахождение жилого помещения — в городе, поселке городского типа он составит 0,5. Если общежитие находится в другом населенном пункте, коэффициент равен 0,2. Сумма также будет зависеть и от категории общежития. Если оно относится к первой категории, коэффициент равен 1. Если ко второй — 0,9. Для общежитий третей категории коэффициент равен 0,8.
Сыграет роль и степень благоустройства жилых помещений. Чем хуже благоустроены — тем меньше придется платить. Еще один фактор — общая площадь занимаемого жилого помещения.
Напомним, регионы ввели плату за пользование жилыми помещениями в общежитиях, из-за чего для жильцов заметно «потяжелели» платежки. Стоимость проживания в «общагах» предприятий и организаций выросла от 24 до 96%, что «неправильно, ведь зарплата большинства тех, кто живет в общежитии — молодых специалистов, семей с детьми — остается практически на одном уровне», заявляли ранее в федерации профсоюзов. Профсоюзы обратились в правительство с предложением пересмотреть решения, от которых зависит плата за пользование жилыми помещениями.
Напомним, ранее в федерации профсоюзов
— Мы видим, что в ряде регионов плата за общежитие увеличилась почти на 90%: если раньше человек отдавал за комнату 60 рублей, то сегодня — 100 и больше, — заявил ранее председатель федерации профсоюзов Михаил Орда.
Федерация профсоюзов ранее предложила Нацсовету по трудовым и соцвопросам рекомендовать облисполкомам и Мингорисполкому во взаимодействии с МАРТ, Минжилкомхозом пересмотреть решения, от которых зависит плата за пользование жилыми помещениями.
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Пока решение о снижении приняли только в Минской области. "Будут платить в 3 раза меньше".
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