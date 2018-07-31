​Болгария ужесточает визовый режим с 1 августа

Болгария объявила об ужесточении визового режима с 1 августа, сообщают информагентства.

В частности, с этого дня на территорию страны не пустят туристов, которым запрещён въезд в Шенгенскую зону. Местные СМИ, ссылаясь на болгарское МВД, сообщили, что такие меры приняты в соответствии с решением Совета Европейского союза.

Отмечается также, что в первую очередь новшество направлено на то, чтобы не пустить в страну незаконных мигрантов и беженцев из Африки и Азии.