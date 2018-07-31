Как белорусы комиксы возрождают

Существует много стереотипов насчет рассказов в картинках. Большинство думает, что это развлечение для детей, и оно не несет в себе никакой смысловой нагрузки. Белорусские поклонники комикс-движения решили разрушить все стереотипы.

В этом июле был напечатан белорусский сборник комиксов «Легенды дремучего леса». Творческое объединение энтузиастов «Сучасны комікс» («Современный комикс») хочет вернуть рисованным историям популярность в Беларуси. В сборнике на 140 страницах разместились и городские легенды, и белорусский фольклор, и рассказы из реальной жизни. «Легенды дремучего леса» состоят из 8 историй разных авторов и художников. На создание сборника ушло почти полтора года.

Руководителю проекта и сценаристу истории «Леў» («Лев») Никите Сенникову 23 года, и в обычной жизни он работает в компании, которая занимается производством медицинских пластырей. Молодой человек раньше увлекался комиксами с супергероями, читал в основном Marvel и DC. В университете парень перешел на авторские комиксы. Он считает, что такие некоммерческие истории – более искренние. Никита рассказал, что давно мечтал собрать несколько талантливых людей вместе и организовать творческое объединение. Вдохновил его Comic Con Russia – крупнейший фестиваль любителей историй с картинками, который посещают более 100 тысяч человек. Никита захотел воссоздать такое же крупное и дружное комикс-сообщество в Беларуси. По его расчетам, десятки тысяч белорусов хотя бы однажды покупали комиксы. Группа одного из минских магазинов комиксов в социальных сетях насчитывает 22 тысяч участников. Масштабы пока еще достаточно скромные, однако уже можно говорить о возрождении интереса белорусов к комикс-культуре.

Загадки дремучего леса





Название сборнику комиксов дал фразеологизм «дремучий лес». Он обозначает нечто неясное и непонятное. В основу рисованной истории лег жанр хоррора. В комиксах он считается классикой. Творческое объединение стремится показать, что комиксы могут быть интересными. В сборнике присутствуют истории на русском и белорусском языках. Создатель проекта надеется, что издание еще и усилит интерес к родному языку.





В своей истории Никита изменил классическую структуру комикса: вместо привычного зигзага автор предлагает смотреть и читать по горизонтали. Самое ценное в проекте, по мнению сценариста, – это возможность общения с талантливыми и творческими людьми.

Все иллюстрации к истории «Леў» («Лев») рисовала Алина Лабус. Вдохновение к ней приходит из разных источников. Это может быть и захватывающий сюжет, и мелкие детали рисунка. В повседневной жизни художница находит стимулы для творчества во всем, что ее окружает: солнце, туман, яркое платье прохожей, новая прическа знакомого. Алина работает дизайнером на крупном предприятии по выпуску погрузчиков и экскаваторов. Девушка открыла для себя комиксы еще в колледже, когда сокурсница показала ей несколько изданий. С того момента художница влюбилась в это направление, и стала сама скупать пачками истории с картинками.

В рисунках комикса «Леў» («Лев») скрыты три истории. В каждой использована разная техника. В первой преобладают исторические факты. Для их передачи используется кроющая краска и обилие золотой гуаши. Вторая история построена на недосказанных фактах, поэтому получился черно-белый рисунок. Третья основана на легенде и выполнена в классическом для комиксов стиле.

Алина рассказала, что самое сложное – это найти время для проекта. Его всегда не хватало. Но, несмотря на это, она уверена, что сборник получился отличным.

Художник, который боится праздников









У каждого есть свои истории, связанные с уличными праздниками, на которых всегда много народу. Валерия Манкович в комиксе поделилась событиями, произошедшими с ней на один из дней города.

Художница сначала написала сценарий, а после изобразила саму себя – с помощью красок. Она любит и рисовать, и сочинять истории, поэтому объединение этих навыков в комиксе ей кажется вполне естественным. История «День города» – бытовая. Она описывает людские страхи. Валерия уверена, что такое может случиться с каждым.

Валерия Манкович изначально лишь читала комиксы, но после ей захотелось самой создать что-то подобное. Было много попыток, в основном – неудачных. Но умение идти к своей цели помогло достичь успеха. Валерия – профессиональный художник и дизайнер.

Она начала рисовать комиксы еще в школьные годы. Она уверяет, что ничего сложного в создании истории не было. Сейчас Валерия не может представить свою жизнь без возможности рисовать.

Чумовой комикс





Анастасия Карташова – автор еще одной истории, которая называется «Поморок». Ей по душе рисовать чудовищ, и эта история наполнена пугающими существами. Анастасия уверена, что сама всегда усложняет себе задания, и поэтому ей трудно было справляться с проектом.



Вдохновленная японской историей «Сейлор Мун», девушка начала рисовать еще в детстве. Заметив интерес к искусству, родители отправили ее в художественную школу. Проучившись там три года, Анастасия ушла, но продолжила создавать визуальные образы – уже для себя. Серьезным импульсом для творчества стало знакомство с мангой «Красный сад» японского автора Аямуры Кирихито. Девушка поставила себе цель научиться рисовать так же.

Рисованная история «Поморок» рассказывает про зло, которое выкашивало деревни. Это белорусское предание о том, как крестьяне боролись с массовым убийцей древности – мором. Однако Анастасия немного сожалеет, что полюбившееся ей чудовище заняло лишь одну страницу в комиксе. Художница признается, что ей нравятся именно такие мрачные истории.

Текст в «Помороке» размещен на свитках, чтобы тем самым подчеркнуть древность легенды. Само чудовище в рисунках имеет несколько обличий.

Творческое объединение белорусов хочет, чтобы аудитория хоть ненадолго забыла о людях в супергеройских костюмах и смогла увидеть, каким ещё может быть комикс. Тираж сборника «Легенды дремучего леса» не очень большой – всего 500 экземпляров. Большая часть остается в Беларуси, а примерно полсотни книг уедет в Россию. Однако если проект окажется успешным, то объемы следующих изданий могут быть более масштабными.

Фото и изображения в статье предоставлены творческим объединением «Сучасны комiкс» («Современный комикс»).