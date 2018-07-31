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Как белорусы комиксы возрождают

01.08.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Существует много стереотипов насчет рассказов в картинках. Большинство думает, что это развлечение для детей, и оно не несет в себе никакой смысловой нагрузки. Белорусские поклонники комикс-движения решили разрушить все стереотипы. 

В этом июле был напечатан белорусский сборник комиксов «Легенды дремучего леса». Творческое объединение энтузиастов «Сучасны комікс» («Современный комикс») хочет вернуть рисованным историям популярность в Беларуси. В сборнике на 140 страницах разместились и городские легенды, и белорусский фольклор, и рассказы из реальной жизни. «Легенды дремучего леса» состоят из 8 историй разных авторов и художников. На создание сборника ушло почти полтора года.

Руководителю проекта и сценаристу истории «Леў» («Лев») Никите Сенникову 23 года, и в обычной жизни он работает в компании, которая занимается производством медицинских пластырей. Молодой человек раньше увлекался комиксами с супергероями, читал в основном Marvel и DC. В университете парень перешел на авторские комиксы. Он считает, что такие некоммерческие истории – более искренние. Никита рассказал, что давно мечтал собрать несколько талантливых людей вместе и организовать творческое объединение. Вдохновил его Comic Con Russia – крупнейший фестиваль любителей историй с картинками, который посещают более 100 тысяч человек. Никита захотел воссоздать такое же крупное и дружное комикс-сообщество в Беларуси. По его расчетам, десятки тысяч белорусов хотя бы однажды покупали комиксы. Группа одного из минских магазинов комиксов в социальных сетях насчитывает 22 тысяч участников. Масштабы пока еще достаточно скромные, однако уже можно говорить о возрождении интереса белорусов к комикс-культуре. 

Загадки дремучего леса

Как белорусы комиксы возрождают

Название сборнику комиксов дал фразеологизм «дремучий лес». Он обозначает нечто неясное и непонятное. В основу рисованной истории лег жанр хоррора. В комиксах он считается классикой. Творческое объединение стремится показать, что комиксы могут быть интересными. В сборнике присутствуют истории на русском и белорусском языках. Создатель проекта надеется, что издание еще и усилит интерес к родному языку. 

Как белорусы комиксы возрождают

В своей истории Никита изменил классическую структуру комикса: вместо привычного зигзага автор предлагает смотреть и читать по горизонтали. Самое ценное в проекте, по мнению сценариста, – это возможность общения с талантливыми и творческими людьми.

Все иллюстрации к истории «Леў» («Лев») рисовала Алина Лабус. Вдохновение к ней приходит из разных источников. Это может быть и захватывающий сюжет, и мелкие детали рисунка. В повседневной жизни художница находит стимулы для творчества во всем, что ее окружает: солнце, туман, яркое платье прохожей, новая прическа знакомого. Алина работает дизайнером на крупном предприятии по выпуску погрузчиков и экскаваторов. Девушка открыла для себя комиксы еще в колледже, когда сокурсница показала ей несколько изданий. С того момента художница влюбилась в это направление, и стала сама скупать пачками истории с картинками.

В рисунках комикса «Леў» («Лев») скрыты три истории. В каждой использована разная техника. В первой преобладают исторические факты. Для их передачи используется кроющая краска и обилие золотой гуаши. Вторая история построена на недосказанных фактах, поэтому получился черно-белый рисунок. Третья основана на легенде и выполнена в классическом для комиксов стиле.

Алина рассказала, что самое сложное – это найти время для проекта. Его всегда не хватало. Но, несмотря на это, она уверена, что сборник получился отличным. 

Художник, который боится праздников

Как белорусы комиксы возрождают

Как белорусы комиксы возрождают

У каждого есть свои истории, связанные с уличными праздниками, на которых всегда много народу. Валерия Манкович в комиксе поделилась событиями, произошедшими с ней на один из дней города. 

Художница сначала написала сценарий, а после изобразила саму себя – с помощью красок. Она любит и рисовать, и сочинять истории, поэтому объединение этих навыков в комиксе ей кажется вполне естественным. История «День города» – бытовая. Она описывает людские страхи. Валерия уверена, что такое может случиться с каждым. 

Валерия Манкович изначально лишь читала комиксы, но после ей захотелось самой создать что-то подобное. Было много попыток, в основном – неудачных. Но умение идти к своей цели помогло достичь успеха. Валерия – профессиональный художник и дизайнер. 

Она начала рисовать комиксы еще в школьные годы. Она уверяет, что ничего сложного в создании истории не было. Сейчас Валерия не может представить свою жизнь без возможности рисовать. 

Чумовой комикс

Как белорусы комиксы возрождают

Анастасия Карташова – автор еще одной истории, которая называется «Поморок». Ей по душе рисовать чудовищ, и эта история наполнена пугающими существами. Анастасия уверена, что сама всегда усложняет себе задания, и поэтому ей трудно было справляться с проектом.

Как белорусы комиксы возрождают
Вдохновленная японской историей «Сейлор Мун», девушка начала рисовать еще в детстве. Заметив интерес к искусству, родители отправили ее в художественную школу. Проучившись там три года, Анастасия ушла, но продолжила создавать визуальные образы – уже для себя. Серьезным импульсом для творчества стало знакомство с мангой «Красный сад» японского автора Аямуры Кирихито. Девушка поставила себе цель научиться рисовать так же. 

Рисованная история «Поморок» рассказывает про зло, которое выкашивало деревни. Это белорусское предание о том, как крестьяне боролись с массовым убийцей древности – мором. Однако Анастасия немного сожалеет, что полюбившееся ей чудовище заняло лишь одну страницу в комиксе. Художница признается, что ей нравятся именно такие мрачные истории.

Текст в «Помороке» размещен на свитках, чтобы тем самым подчеркнуть древность легенды. Само чудовище в рисунках имеет несколько обличий. 

Творческое объединение белорусов хочет, чтобы аудитория хоть ненадолго забыла о людях в супергеройских костюмах и смогла увидеть, каким ещё может быть комикс. Тираж сборника «Легенды дремучего леса» не очень большой – всего 500 экземпляров. Большая часть остается в Беларуси, а примерно полсотни книг уедет в Россию. Однако если проект окажется успешным, то объемы следующих изданий могут быть более масштабными.

Фото и изображения в статье предоставлены творческим объединением «Сучасны комiкс» («Современный комикс»).



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Теги: знакомства
 
 
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